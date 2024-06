Co zobaczyć w weekend na Dolnym Śląsku? Kaplica Czaszek w Kudowie Czermnej to punkt obowiązkowy dla turystów

Dolny Śląsk to jeden z piękniejszych regionów w Polsce, który może pochwalić się wieloma urokliwymi miejscami wartymi odwiedzenia. Większość turystów myśląc o tym regionie, jako główną lokalizację wybiera Wrocław. Stolica województwa ma faktycznie sporo do zaoferowania, lecz niemalże zawsze jest oblężona przez odwiedzających. Właśnie dlatego jeśli chcesz uciec od tłumów i poznać ciekawe oraz nietypowe miejsca w tej części Polski, być może wybierz się do Kudowy-Zdroju. To tam zobaczysz Kaplicę Czaszek, która robi wrażenie. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Kaplica Czaszek poleca się na weekend. Ludzkie szczątki i ciekawa historia zaskakują

Kaplica Czaszek zlokalizowana jest w Czermnej, czyli w jednej z dzielnic Kudowy-Zdroju. Z pozoru mogłoby się wydawać, że to zwykły obiekt służącym celom kultowym, lecz po wejściu do środka łatwo dostrzec, iż jest to wyjątkowy zabytek z ciekawą historią. Stworzona w latach 1776-1784 kaplica barokowa wewnątrz wyłożona jest ludzkimi szczątkami. Skąd jednak tak nietypowy pomysł na wystrój tego miejsca?

Okazuje się, że pomysłodawcą dość oryginalnej aranżacji budowli był tutejszy proboszcz, ks. Wacław Tomaszek, który fascynował się rzymskimi katakumbami. Całkiem przypadkiem pewnego dnia duchowny w okolicy kaplicy wraz z miejscowym grabarzem odkrył spore ilości ludzkich kości, które prawdopodobnie pochodziły z czasów epidemii, wojny trzydziestoletniej lub wojen śląskich.

Duchowny postanowił więc wybudować ossuarium. Ściany oraz sufity kaplicy "przyozdobiono" wyczyszczonymi szczątkami, których jest około 3 tys. Co ciekawe, znalezionych kości było o wiele więcej, a 30 tys. pozostałych czaszek złożono w krypcie pod kaplicą, bowiem w samym obiekcie nie było już na nie miejsca.

Kaplica Czaszek to bez wątpienia wyjątkowy punkt turystyczny, który można i wręcz trzeba zobaczyć na własne oczy. Co ważne, wejście jest płatne i odbywa w określonych godzinach, zazwyczaj między 9 a 17.