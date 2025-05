Co z tym ciepłem?

Sceny grozy na rynku we Wrocławiu! Ogromna burda przybyszów z zagranicy. Pion kryminalny w akcji!

Szacuje się, że do Wrocławia przybyło około 70 tysięcy kibiców, czyli o wiele więcej niż może się zmieścić na 45-tysięcznym stadionie Tarczyński Arena. Wielu miłośników piłki nożnej planuje obejrzeć finał Ligi Konferencji w lokalnych pubach. Pierwsze incydenty miały miejsce już we wtorek wieczorem, kiedy kibice wywoływali awantury i rzucali wszystkim, co mieli pod ręką, w tym stolikami z wrocławskich restauracji.

Na sytuację zareagował premier Donald Tusk, który podziękował policji za ciężką pracę, ale również ostrzegał na platformie X: "Jeśli będzie trzeba, policja będzie dzisiaj jeszcze bardziej bezwzględna".

W środę po południu doszło do kolejnych zamieszek na Starym Mieście. Z informacji przekazanych przez Polsat News wynika, że to kibice Chelsea zaczęli prowokować fanów Realu Betis.

– Wiele kufli poleciało zarówno w stronę policji, jak i kibiców Betisu – relacjonował reporter Polsatu News.

W ruch poszły również krzesła i stoliki z ogródków gastronomicznych. Policja starała się odseparować zwaśnione grupy kibiców. Funkcjonariusze zdecydowali się m.in. na użycie armatki wodnej.

Sytuacja na wrocławskim rynku wciąż pozostaje napięta. Policjanci pozostają w pełnej gotowości na kolejne starcia między kibicami obu zespołów, który nieustannie wykrzykują wrogie hasła i prowokują się nawzajem.

We Wrocławiu nie jest spokojnie…Knajpy na rynku odczuły przyjazd angielskich kibiców 🫣 pic.twitter.com/FQSbJQL3HL— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) May 28, 2025

Zero tolerancji dla przemocy na naszych ulicach! Dziękuję policji za stanowcze działania wobec chuliganów w koszulkach Chelsea i Betisu we Wrocławiu. Ostrzegamy: jeśli będzie trzeba, policja będzie dzisiaj jeszcze bardziej bezwzględna!— Donald Tusk (@donaldtusk) May 28, 2025

