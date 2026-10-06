Do poważnego zdarzenia doszło we wtorek, 6 października, w Polkowicach. Samochód osobowy zderzył się z grupą trzech rowerzystów. Wszyscy poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Policja przekazała informacje dotyczące okoliczności wypadku.

Samochód zderzył się z grupą rowerzystów

Do zdarzenia doszło na wiadukcie na ul. Działkowej w Polkowicach. Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, 54-letni kierowca Volkswagena wykonywał manewr skrętu w lewo w kierunku Lubina. W tym momencie miał nie ustąpić pierwszeństwa przejazdu grupie rowerzystów jadących w stronę Tarnówka.

W wyniku manewru doszło do zderzenia samochodu z trzema osobami poruszającymi się na rowerach.

O szczegółach zdarzenia poinformowała redakcję „Super Expressu” mł. asp. Magdalena Wiaderek z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.

- Kierowca w wieku 54 lat, który prowadził pojazd marki Volkswagen na ul. Działkowej, chcąc wykonać manewr skrętu w lewo w kierunku Lubina, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącej grupie rowerzystów w kierunku miejscowości Tarnówek. W wyniku tego doprowadził do zdarzenia drogowego. Trzech kierujących rowerami zostało przetransportowanych do szpitala. Na ten moment trwają czynności policjantów na miejscu” – przekazała mł. asp. Magdalena Wiaderek z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach w rozmowie z „Super Expressem

- przekazała nam policjantka.

Służby na miejscu zdarzenia

W akcji ratowniczej brały udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej z JRG Polkowice oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie. Na miejscu pracowały również Zespoły Ratownictwa Medycznego z Polkowic oraz legnickiego Pogotowia Ratunkowego, a także funkcjonariusze policji.

Na miejscu nadal prowadzone są czynności policjantów, którzy ustalają dokładny przebieg oraz okoliczności wypadku.