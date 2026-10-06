Pożar w tunelu na S3! Ciężarówka stanęła w płomieniach, trasa zablokowana

Pożar w tunelu na drodze S3

We wtorek, 6 października, tuż przed godziną 18:00, służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze na drodze ekspresowej S3. Jak się okazało, w tunelu TS26, zlokalizowanym na 344. kilometrze trasy między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ, zapaliła się kabina samochodu ciężarowego. Na miejsce skierowano wozy strażackie. Najważniejszą informacją jest fakt, że w wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

Pierwsze informacje w tej sprawie przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

- Pożar samochodu ciężarowego w tunelu S3 6 października 2026 r. o godz. 17:46 służby otrzymały zgłoszenie o pożarze w tunelu TS26 na drodze S3, w rejonie Bolkowa. Na miejscu potwierdzono pożar kabiny samochodu ciężarowego. Nie ma osób poszkodowanych. W działaniach uczestniczy 8 pojazdów pożarniczych

- informują strażacy.

Droga S3 zablokowana! Ogromne utrudnienia dla kierowców

W związku z pożarem i prowadzoną akcją gaśniczą, droga ekspresowa S3 została całkowicie zamknięta dla ruchu w obu kierunkach. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami, które według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mogą potrwać nawet kilka godzin. Służby apelują o ostrożność i stosowanie się do poleceń.

Specjalny komunikat w tej sprawie wydała również policja w Kamiennej Górze:

"Uwaga kierowcy! Z powodu pożaru pojazdu ciężarowego tunele na drodze S3 są zamknięte dla ruchu w obu kierunkach. Wybierajcie drogę alternatywną - DW K5 Przestrzegajcie przepisów. Stosujcie się do poleceń służb ratowniczych."

Akcja gaśnicza i zalecenia dla podróżujących

Na miejscu zdarzenia pracuje osiem zastępów straży pożarnej. Ich działania skupiają się nie tylko na ugaszeniu ognia, ale również na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Jak informuje Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, droga pozostanie zamknięta do czasu całkowitego usunięcia zagrożenia i sprawdzenia stanu technicznego tunelu po pożarze.

Więcej szczegółów na temat akcji ratowniczej podała Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze:

"Ze względu na prowadzone działania ratowniczo-gaśnicze oraz czynności pozostałych służb, droga ekspresowa S3 w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Ruch zostanie przywrócony po usunięciu zagrożenia oraz weryfikacji stanu technicznego tunelu. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności oraz korzystanie z objazdu."

Służby drogowe zalecają kierowcom objazd drogą wojewódzką nr 320. Należy zachować szczególną ostrożność i w miarę możliwości omijać ten odcinek trasy S3.