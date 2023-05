Dramat podczas policyjnej obławy. Zginął motocyklista, wcześniej uciekał przed policjantami

Policyjny pościg w Świdnicy zakończył się śmiercią

Dramatycznie zakończył się policyjny pościg w Świdnicy. Jak informuje portal swidnica24.pl, do tragedii doszło na ulicy Ofiar Oświęcimskich przed godziną 18. Motocyklista nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekła prze policjantami w nieoznakowanym radiowozie. Motocyklista jechał od Wałbrzycha przez Mokrzeszów dojechał do Świdnicy i skręcił w ulicę Ofiar Oświęcimskich. To właśnie na ostatnim odcinku tej drogi zderzył się z samochodem osobowym.

Motocyklista najpierw wyleciał w powietrze, a później z impetem uderzył o jezdnie. Niestety, nie przeżył. Cały czas policjanci ustalają jego tożsamość.

Sonda Czy motocykliści jeżdżą bezpiecznie? Tak. Nie. Nie ma reguły. Trudno powiedzieć.