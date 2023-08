QUIZ ze "Shreka". Kultowe cytaty, które przeszły do historii. "Ogry są jak...". Większość wymięka przy 12 pytaniu

Widziałeś go?

Wrocław. W Odrze utonął mężczyzna. Nie znają jego tożsamości

W niedzielę, 20 sierpnia w Odrze utonął mężczyzna o nieustalonej jeszcze tożsamości. Informację o topielcu policja otrzymała od pracowników ogródków restauracyjnych, którzy już wcześniej widywali tego mężczyznę na wyspie Słodowej. Ciało poszkodowanego zostało wyciągnięte z rzeki na brzeg przez nurka, a następnie przystąpiono do reanimacji. Niestety okazała się ona nieskuteczna, nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. Mundurowi starają się ustalić personalia zmarłego. Niewykluczone, że był on osobą bezdomną.

- To właśnie pracownicy restauracji zawiadomili służby, gdy zobaczyli, że wchodzi on do Odry, a po chwili znika pod taflą wody. Na miejscu już po kilku minutach była jednostka WOPR i policja rzeczna. Ciało poszkodowanego wyciągnął nurek. (...) Nie ustaliliśmy jeszcze tożsamości tej osoby. Nie jest wykluczone, że był osobą bezdomną, sporo czasu regularnie spędzał właśnie na wyspie Słodowej - przekazała PAP st. asp. Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.

