Dramat w podstawówce w Jeleniej Górze. 14-letnia dziewczyna i chłopak z ranami

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-03-19 14:04

Chwile grozy w jednej z podstawówek w Jeleniej Górze. Podczas przerwy między lekcjami doszło do dramatycznego incydentu z udziałem dwojga nastolatków. Na miejsce natychmiast wezwano służby.

Interwencja służb ratunkowych w szkole w Jeleniej Górze

Autor: Piotr Stańczak/zdjęcie ilustracyjne zdj. ilustracyjne

Do niezwykle niebezpiecznego zdarzenia doszło w jednej z jeleniogórskich szkół podstawowych. W środę (18 marca), tuż po godzinie 10, na szkolnym korytarzu rozegrały się dramatyczne sceny. Dwoje nastoletnich uczniów potrzebowało natychmiastowej pomocy.

Dramat na szkolnej przerwie. 14-latkowie z ranami

Wszystko wydarzyło się podczas przerwy międzylekcyjnej. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze, jeden z wychowawców zauważył, że dwoje jego podopiecznych - 14-letnia dziewczyna i 14-letni chłopak - ma na ciele rany. Okazało się, że nastolatkowie dokonali aktu samookaleczenia przy użyciu ostrego narzędzia.

- Jak ustalono na miejscu, wychowawca jednej z klas poinformował, że podczas przerwy międzylekcyjnej dwójka uczniów w wieku 14 lat - dziewczyna oraz chłopak - dopuściła się aktu samookaleczenia. Na szczęście, w wyniku zdarzenia nie doszło do poważnych obrażeń - uczniowie odnieśli jedynie powierzchowne rany

- przekazuje jeleniogórska policja. 

Natychmiastowa interwencja i pomoc medyczna

Na miejsce szybko wezwano odpowiednie służby. Uczniom, którzy na szczęście doznali jedynie powierzchownych ran, udzielono niezbędnej pomocy medycznej. Do placówki wezwano również opiekunów prawnych nastolatków.

- Natychmiast po zdarzeniu uczniom została zapewniona odpowiednia opieka, a na miejsce wezwano służby ratunkowe. Zespół ratownictwa medycznego udzielił nieletnim niezbędnej pomocy medycznej. Do szkoły zostali również wezwani opiekunowie prawni uczniów, którzy przejęli nad nimi dalszą opiekę

- czytamy w komunikacie policji. 

W szkole przeprowadzono już rozmowy profilaktyczne z innymi uczniami, aby zwrócić ich uwagę na zagrożenia związane z podobnymi zachowaniami.

- W związku z zaistniałą sytuacją nauczyciele przeprowadzili z uczniami rozmowy profilaktyczne, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia i konsekwencje wynikające z tego typu zachowań. Obecnie policjanci prowadzą czynności wyjaśniające, mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności oraz przyczyn zdarzenia

- dodano w policyjnym oświadczeniu. 

Funkcjonariusze prowadzą teraz dochodzenie, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności i motywów tego dramatycznego zdarzenia. Jednocześnie służby wystosowały ważny apel do dorosłych - rodziców, opiekunów i nauczycieli.

- Policja apeluje do rodziców, opiekunów oraz nauczycieli o zwracanie szczególnej uwagi na zachowania młodzieży oraz reagowanie na wszelkie niepokojące sygnały, które mogą świadczyć o problemach emocjonalnych lub kryzysie psychicznym

- przekazano. 

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

  • 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
  • 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
  • 112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

