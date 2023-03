Wrocław. Akcja ratunkowa przy moście Milenijnym

Do dramatycznego zdarzenia doszło w piątek, 17 marca. - O godzinie 15.50 dostaliśmy zgłoszenie z numeru 112 o osobie w kapoku dryfującej w Odrze w okolicach Mostu Milenijnego we Wrocławiu. Zadysponowano zespół dyżurnych ratowników WOPR, który po 10 minutach dojechał na miejsce zdarzenia – relacjonują ratownicy Dolnośląskiego WOPR.

Gdy WOPR-owcy dojechali na miejsce, byli już tam funkcjonariusze komisariatu wodnego policji, którzy wyciągnęli mężczyznę z wody. - Zgłoszony kapok okazał się jaskrawą kurtką. Policjanci pierwsze czynności resuscytacji wykonali już na łodzi, a po dopłynięciu do brzegu nasi ratownicy oraz strażacy pomogli przetransportować mężczyznę na brzeg – dodają ratownicy.

Wtedy rozpoczęła się dramatyczna walka o życie około 50-letniego mężczyzny. Był on przez kilkanaście minut reanimowany do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Następnie resuscytacja krążeniowo-oddechowa była kontynuowana przez członków zespołu ratownictwa medycznego, którzy – po ustabilizowaniu stanu poszkodowanego – zabrali go do szpitala.

Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego zdarzenia. Kluczowe będą jednak zeznania mężczyzny, który w ciężkim stanie trafił do szpitala.