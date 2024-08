Dramat w Karpaczu. Autobus zderzył się czołowo z autem, 23 osoby ranne

Dramat w Karpaczu. Autobus zderzył się z autem, 23 osoby ranne

Do dramatycznego w skutkach wypadku doszło przy ul. Wielkopolskiej w Karpaczu. W czwartek, 15 sierpnia, autobus zderzył się tam czołowo z samochodem osobowym. Jak wynika ze wstępnych informacji, auto miało nagle zjechać na przeciwległy pas ruchu. Bilans tego zdarzenia jest poważny - łącznie ranne zostały 23 osoby, wszystkie trafiły do szpitala. 19 poszkodowanych to pasażerowie autobusu, czterej ranni to podróżujący autem osobowym.

Policja o szczegółach wypadku na Dolnym Śląsku

- Do zdarzenia doszło o godzinie 18:10. Samochód osobowy marki Skoda wyjechał ze swojego pasu ruchu i zderzył się z autobusem rejsowym. W wyniku zdarzenia autobus zsunął się do rowu. W autobusie znajdowało się 19 osób. Wszystkie trafiły do szpitala w Jeleniej Górze na badania, jednak nikt poważnie nie ucierpiał. Gorzej sytuacja wygląda z osobami jadącymi samochodem osobowym. W tym przypadku obrażenia są cięższe, podejrzenie złamań rąk i nóg - przekazała w rozmowie z Interią podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

