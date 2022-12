Drastyczna podwyżka opłat za wywóz śmieci we Wrocławiu. Ile zapłacimy w 2023 roku?

Wrocław. Podwyżka opłat za wywóz śmieci

Ogromne podwyżki stawek za wywóz śmieci są właściwie przesądzone. Przypomnijmy, że w pierwszym, lipcowym, przetargu firmy świadczące usługi wywozu odpadów wyceniły je na ponad 431 mln zł. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2021 roku. Dlatego przetarg został unieważniony i miasto ogłosiło drugie postępowanie.

- Z uwagi na liczbę pytań przeciąga się zakończenie kolejnego przetargu. Rozpoczęte negocjacje w trybie „z wolnej ręki” także trwają. Nie wygląda natomiast, żeby zaproponowane przez prywatny sektor stawki okazały się niższe, stąd zmuszeni jesteśmy zmienić cennik za wywóz śmieci, tak by system się sfinansował – mówi Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.

Ile zapłacą wrocławianie za śmieci?

O tym, czy podwyżki wejdą w życie od lutego 2023 roku, zadecydują radni miejscy podczas sesji w czwartek, 22 grudnia. Jeżeli większość rajcy będzie „za”, każda osoba zamieszkująca we Wrocławiu płacić będzie 41,24 zł/miesięcznie za wywóz odpadów posegregowanych, a 82,48 zł za śmieci nie posegregowane. Do tej pory było to zazwyczaj od 25,50 do 29,50 zł od osoby za śmieci segregowane (i podwójna opłata za nie posegregowane), ale na wysokość stawki wpływ miał również metraż i liczna lokatorów w mieszkaniu. Teraz stawka będzie jedna.

- Aby system się sfinansował potrzeba podnieść opłatę śmieciową do 41,24 zł od każdej osoby mieszkającej na terenie Wrocławia. Jeżeli okaże się, że finalnie stawki zaproponowane przez firmy będą niższe – wprowadzimy nową uchwałę – zmniejszającą tę kwotę. Bo, co należy podkreślić, budżet miejski nie może na tym zarabiać. Mocno szacowaliśmy różne warianty opłat, wybraliśmy najwłaściwszy jeśli chodzi o sfinansowanie tej usługi. Nie robimy tego, by ratować miejskie finanse, ta opłata „omija” nasz budżet – dodaje Marcin Urban, skarbnik Wrocławia.

Działania osłonowe. Dla kogo?

Miasto planuje wprowadzić działania osłonowe dla osób, dla których podwyżka będzie najbardziej dotkliwa. Mają to być osoby najuboższe i rodziny wielodzietne, choć szczegóły wsparcia nie są jeszcze znane.

Dodajmy, że we Wrocławiu – w ramach systemu wywozu odpadów - znajduje się ponad 46 tys. miejsc gromadzenia odpadów i ponad ćwierć miliona pojemników na śmieci. Oznacza to ponad 11 milionów odbiorów śmieci rocznie.