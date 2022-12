Wschodnia obwodnica niezgody. Województwo otwiera, Wrocław krytykuje

Julia z Oławy wybudziła się ze śpiączki. Teraz zaczyna żmudą walkę o powrót do zdrowia

Nowy, 10-kilometrowy odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia połączył Łany i Długołękę. W ramach tej inwestycji zbudowano m.in. most nad Widawą i wiadukty nad terenami kolejowymi. Powstał także wiadukt nad trasa wojewódzką, która będzie doprowadzała ruch ze Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do łącznika Długołęka, prowadzącego bezpośrednio do trasy S8 w kierunku Warszawy oraz Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8 w kierunku południowym.

Przypomnijmy, że na początku grudnia kierowcy mogą jechać także od ronda w Iwinach (niedaleko Żernik Wrocławskich) do ulicy Grota-Roweckiego we Wrocławiu.

To oznacza, że do wykonania pozostał jeszcze pięciokilometrowy odcinek z ul. Grota-Roweckiego, przez miejscowość Wysoka, do Bielan Wrocławskich. Po jego wybudowaniu, Wschodnia Obwodnica Wrocławia będzie miała 30 km długości i razem z Autostradową Obwodnicą Wrocławia stworzy komunikacyjny pierścień wokół Wrocławia.

Miasto Wrocław: „Nie tak się umawialiśmy”

Tymczasem władze Wrocławia z jednej strony cieszą się z budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, z drugiej obawiają się jeszcze większych korków na południu miasta.

- Ta budowa jest dla nas bardzo istotna. Umowa, którą podpisaliśmy z Urzędem Marszałkowskim, dotyczyła między innymi działek na południu Wrocławia. Przekazaliśmy działki, daliśmy 33 miliony dotacji na budowę obwodnicy. Ale od samego początku zastrzegliśmy, że oczekujemy oddania od razu całego etapu od Buforowej do Alei Karkonoskiej. Domagaliśmy się tego, by chronić ulice i uliczki osiedli południa Wrocławia. Niestety Urząd Marszałkowski zdecydował się na budowę odcinkami. W grudniu np. oddał 2,5 km odcinek Buforowa - Grota-Roweckiego, a teraz kolejny, 10 km odcinek Łany - Długołęka. W naszej ocenie to decyzja niekorzystna z komunikacyjnego punktu widzenia – mówi Sławomir Gonciarz z Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miasta.

Według miasta, uruchomienie tylko 2,5 km odcinka Buforowa - Grota-Roweckiego spowodowało korki na samej Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, a także na ulicach Ołtaszyna: Grota-Roweckiego i dalej na Borowskiej.

- Jedyne co w tym wypadku możemy zrobić to zmienić ustawienie świateł na skrzyżowaniu Grota-Roweckiego/Kurpiów/Wspólnej. Zoptymalizowaliśmy te cykle, ale ulice południa Wrocławia są na granicy przepustowości – słowem więcej samochodów ze Wschodniej Obwodnicy wpuścić już nie możemy. Dlatego tak istotna dla miasta była budowa WOW do Karkonoskiej albo choć do Kutrzeby. Niestety i ten postulat nie został uwzględniony - mówi Elżbieta Maciąg z Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miasta.

Teraz mieszkańcom południa Wrocławia pozostaje czekać na wybudowanie ostatniego odcinka WOW. - Bezwzględnie jednak wszyscy czekamy i trzymamy kciuki za budowę całego ostatniego odcinka WOW – bo dopiero wtedy Wschodnia Obwodnica Wrocławia będzie obwodnicą, a nie drogą dojazdową z północy Wrocławia do Ołtaszyna i Wojszyc – konkluduje Gonciarz.

Kiedy to nastąpi? Prawdopodobnie na przełomie 2024 i 2025 roku.