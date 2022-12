Drewniany dom spłonął niemal doszczętnie. Czteroosobowa rodzina straciła dach nad głową

Lutomia Górna. Groźny pożar domu

Pożar wybuchł w niedzielę, 18 grudnia, około godz. 10.40. Do wsi Lutomia Górna natychmiast wysłano kilka zastępów straży pożarnej. Gdy pierwsze zastępy pojawiły się na miejscu paliły się dach i poddasze domu jednorodzinnego, a ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie. W sumie w akcji brało udział dziewięć zastępów straży pożarnej. Niestety, drewnianego budynku nie udało się uratować, który spłonął niemal doszczętnie.

Domownicy uciekli przed płomieniami jeszcze przed przyjazdem strażaków. Niestety, czteroosobowa rodzina została bez dachu nad głową. Ogień strawił również ich wszystkie rzeczy osobiste oraz wyposażenie domu.

Lokalna społeczność zorganizowała pomoc dla pogorzelców, która jest koordynowana przez sołtysa Wiesława Rymarza. - W obliczu tragedii, jaka spotkała naszych mieszkańców, prosimy Was o pomoc. Potrzebne są ubrania w rozmiarze L dla mężczyzny (+ 170 cm), dla kobiety M/L (+ 160 cm) oraz dla dwojga dzieci: chłopca 164 cm, 13 lat oraz dla dziewczynki 158 cm, 11 lat. Jeżeli macie niepotrzebne ubrania, niezniszczone, zwłaszcza zimowe, które możecie oddać, przywieźcie je proszę do domu sołtysa (Lutomia Górna 49) lub zadzwońcie pod numer telefonu 695995966, a my je od Was odbierzemy – czytamy na profilu na facebooku sołectwa Lutomiat Górna.

Potrzebne są zimowe buty w następujących rozmiarach:

Dla chłopca nr 39

Dla dziewczynki nr 37

Dla kobiety nr 39

Dla mężczyzny nr 43

Pożar zakładu Tarczyński pod Trzebnicą Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.