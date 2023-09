Niektóre pary starają się nawet 8 lat. Dzięki in vitro we Wrocławiu urodziło się 218 dzieci

Wrocław. Sprawca napaści na tle seksualnym poszukiwany. Użył paska i paralizatora

Czy mężczyzna ze zdjęcia opublikowanego przez policję we Wrocławiu ma związek z napaścią na kobietę na tle seksualnym? Do zdarzenia doszło 11 lutego br. na ul. Grabiszyńskiej, ale sprawcy nie udało się zatrzymać do tej pory. Mundurowi nie zdradzają bliższych szczegółów zdarzenia, poza tym że napastnik dusił kobietę paskiem i użył wobec niej paralizatora. - Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wykonali w tej sprawie szereg czynności i ustaleń w tym także operacyjnych, które dotychczas nie przyczyniły się do zatrzymania podejrzanego o ten czyn - informuje policja we Wrocławiu. W związku z tym mundurowi ujawnili dwa zdjęcia, na których widać mężczyznę, który "może mieć związek ze sprawą lub posiadać informacje co do tego przestępstwa".

- W przypadku rozpoznania mężczyzny ze zdjęć prosimy o pilny kontakt z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu pod nr tel.: 790 855 412 lub drogą elektroniczną na skrzynkę kontaktową Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu pod adresem: kontakt@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Zapewniamy anonimowość - podaje policja we Wrocławiu.