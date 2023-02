Wrocław. Tramwaj na Popowice

Na czterech kilometrach nowego torowiska zostało usytuowanych 9 par przystanków. Nowe linie tramwajowe będą zatrzymywać się na przystankach (na razie są to nazwy robocze, ich ostateczne wersje będą jeszcze konsultowane z Radami Osiedli):

Wejherowska (Hala Orbita),

Port Popowice,

Białowieska,

Park Popowicki,

Wrocław Popowice (17. południk),

Długa,

Wrocław Szczepin,

Michalczyka

Kępa Mieszczańska.

Na nowej trasie dwa przystanki zostały usytuowane tak, by ułatwić skomunikowanie z koleją w ramach przystanków - Wrocław Popowice i Wrocław Szczepin. - To nowa jakość w dostępności do transportu zbiorowego – prawie 15 000 mieszkańców będzie miało dostęp do nowych przystanków w czasie dojścia do 7,5 min. Dzięki dwóm liniom tramwajowym mieszkańcy Popowic w szczycie co 6 minut będą mieli komfortowy, niezawodny i neutralny dla środowiska środek transportu, który pojedzie po w dużej części po zielonym torowisku - wskazuje Monika Kozłowska-Święconek z Biura Zrównoważonej Mobilności.

Z czterech kilometrów nowej trasy trzy to zielone torowisko. Całe torowisko jest odizolowane od ruchu samochodowego, dzięki czemu tramwaje nie będą stały w korkach. - Zyskujemy szybsze i niezawodne połączenie tramwajowe dużych osiedli Kozanowa i Popowic z placem Grunwaldzkim i przez centrum miasta z Dworcem PKP. Poprawi się też wygoda dla pasażerów - przegubowym autobusem może podróżować maksymalnie 150 osób nowoczesnym tramwajem - maksymalnie 250! - wylicza Kozłowska-Święconek.

Tramwaje nowymi trasami pojadą w maju 2023 roku. Uruchomienie tego połączenia wiąże się z koniecznym do przeprowadzenia remontem torowiska na Legnickiej, który to remont nie zacznie się zanim nie ruszą tramwaje przez Popowice.

TRAMWAJE

Przez Popowice nowym torowiskiem pojadą dwie linie tramwajowe. - Pierwsza to linia tramwajowa 19 łącząca Kozanów z placem Grunwaldzkim i dalej z Halą Stulecia. Linia ta pojedzie tą samą trasą co obecny autobus C, a nawet jeszcze dalej. Jej zaletą będzie to, że zapewni bezpośrednie i niezawodne połączenie Kozanowa z placem Grunwaldzkim. Tramwaj na trasie o długości 11,5 km stawać będzie na 24 parach przystanków - tłumaczy dyrektorka Biura Zrównoważonej Mobliności.

Dziś autobusy linii C jeżdżą co 15 minut – tramwaje pojadą co 12. Czas przejazdu autobusów w korkach wydłużał się na trasie z Koznaowa na Grunwaldzki nawet o 18 minut. Tramwaj ma w 100% wydzielone torowisko.

- Druga linia w części przebiegu pokrywa się z istniejącą na razie linią 32, która z Kozanowa zamiast jechać ulicą Legnicką, pojedzie ulicą Popowicką i dalej przez nowo otwarte mosty Pomorskie do centrum miasta, przez Dworzec Główny i dalej na Gaj. Przy okazji - dla uporządkowania numeracji naszych wrocławskich linii, wraz ze zmianą trasy 32, zmienimy jej numer na 18 - wyjaśnia Kozłowska-Święconek.

To dłuższa trasa, o długości 13,5 km, zatrzymująca się na 34 parach przystanków.

AUTOBUSY

Uruchomienie nowej trasy tramwajowej to również kilka zmian w komunikacji autobusowej, głównie w rejonie Kozanowa i Popowic. Linie autobusowe zostały tak zmienione, by m.in. dowoziły pasażerów do tramwajów.

- Osiedle Kozanów, czyli ciąg ulic Kozanowskiej i Dokerskiej zostanie wzbogacony o autobusy linii 102 i 103, które będą zapewniały dojazd do komunikacji tramwajowej w ciągu ulicy Pilczyckiej i Legnickiej. Autobusy linii 103 zostaną skrócone do węzła przesiadkowego "Kwiska", aby nie powielać linii tramwajowych - opisuje Adam Więcek z Biura Zrównoważonej Mobilności.

Linia 104 zostanie połączona z linią 140 tworząc nowe połączenie Maślic i Kozanowa z Osobowicami przez węzeł "Kwiska". Dzięki takiemu rozwiązaniu, mieszkańcy Maślic i Osobowic będą mogli dojechać do linii tramwajowych kursujących ulicą Popowicką oraz ulicą Legnicką.

- Z uwagi na to, że Popowicka uzyska połączenie tramwajowe z Dworcem PKP, to autobusy linii 122 będą kursowały ulicą Legnicką i Zachodnią zamiast ulicą Popowicką. Linie 101, 126, 127 i 128 pozostaną bez zmian i będą kursowały obecnymi trasami przejazdu - dodaje Więcek.