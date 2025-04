Nie żyje ksiądz Tomasz Burghardt! Miał niespełna 60 lat. To były dyrektor Caritas z Wrocławia

Dwaj strażacy trafili do szpitala z obrażeniami ciała w związku z pożarem chemikaliów w Brzegu Dolnym. To członkowie zakładowej straży pożarnej w zakładach PCC Rokita - ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ogień pojawił się w Niedzielę Wielkanocną, 20 kwietnia, przed godz. 8.

- Paliły się ropopochodne produkty i półprodukty typu: fenole, ale pożar został już ugaszony. Na miejscu trwają jeszcze ostatnie działania, sytuacja jest opanowana - powiedział "Super Expressowi" dyżurny ze stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego państwowej straży pożarnej we Wrocławiu.

Pożar chemikaliów gasiło 19 zastępów strażaków, w tym 4 należące do zakładowej straży pożarnej. Jak poinformowała Polsatnews,pl, ranni strażacy mają niegroźne poparzenia rąk i nóg. Na miejscu lądował co prawda śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale poszkodowani ostatecznie trafili do szpitala ostatecznie karetką. W pożarze spłonęło 50 pojemników z chemikaliami, ale kolejne 50 udało się uratować, zapobiegając rozprzestrzenieniu się żywiołu.