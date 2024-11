Zaatakowała męża nożem, potem „poprawiła” kuflem. Wiadomo, co zeznała

We wtorek (12 listopada) w Polsce padły dwie wygrane Eurojackpot. Zwycięzcy na swoich kuponach mieli pięć pierwszych liczb wskazanych przez maszynę losującą, stąd nabyli prawo do wygranej III stopnia. Dostaną po 1 064 411,80 zł minus podatek należny fiskusowi. Szczęśliwe losy zostały zakupione w: Częstochowie (woj. śląskie) oraz Świętoszowie (woj. dolnośląskie). W tej drugiej miejscowości stacjonują polscy żołnierze z 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka, ale też działający w ramach NATO żołnierze z amerykańskiej 3 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej. Być może to właśnie jeden z mundurowych jest posiadaczem szczęśliwego kuponu? Jedno jest pewne, zwycięzca Eurojackpot już teraz może planować luksusowy wyjazd w tropiki na święta Bożego Narodzenia.

Podczas wtorkowego losowania maszyna wskazała liczby: 2, 3, 34, 38, 49 oraz 10 i 11. Nikomu nie udało się poprawnie wytypować wszystkich liczb. W Niemczech, Norwegii i na Słowacji padły natomiast wygrane II stopnie warte 876 348,10 euro.

Jak grać w Eurojackpot?

Gra Eurojackpot polega na poprawnym wytypowaniu 5 liczb z 50 i 2 liczb z 12. Można je wskazać samodzielnie lub zdać się na ślepy los i zagrać metodą na chybił trafił. Pojedynczy zakład Eurojackpot kosztuje 12,5 zł. Losowania odbywają się we wtorki między godz. 20.15 a 21.00 i w piątki między godz. 20.00 a 21.00. Najbliższe losowanie Eurojackpot zostanie przeprowadzone w piątek, 15 listopada.

