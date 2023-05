i Autor: Tomasz Radzik/SUPER EXPRESS, SHUTTERSTOCK

Dramat na Dolnym Śląsku

Dwulatka wpadła do oczka wodnego, była w krytycznym stanie. Wieści ze szpitala zwalają z nóg

tas 15:13 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Dwuletnia dziewczynka wpadła do oczka wodnego. W krytycznym stanie została zabrana przez śmigłowej LPR do szpitala we Wrocławiu. Po kilku dniach z lecznicy nadeszły wieści, które wprost zwalają z nóg i wyciskają łzy. I są to łzy szczęścia.