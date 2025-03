Dziecko uwięzione w mule w wyschniętym stawie. 10-latek nie mógł się ruszyć

Wszystkie loty we Wrocławiu odwołane. Zamkną lotnisko na ponad miesiąc

Tarnowiec. Dziecko uwięzione w mule

Do niecodziennego zdarzenia doszło w poniedziałek, 17 marca, po południu. Tuż po godz. 17 do ratowników WOPR wpłynęło zgłoszenie od Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu, że w miejscowości Tarnowiec pod Trzebnicą 10-letni chłopiec znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie.

- W wysychającym stawie dziecko wpadło po kolana w muł i nie mogło się samodzielnie wydostać. Na miejsce pojechał zespół dyżurujących ratowników WOPR – informuje na swoim profilu Dolnośląskie WOPR.

Na szczęście do zdarzenia doszło było blisko brzegu i chłopiec został wyciągnięty przez służby, które pierwsze zjawiły się na miejscu. - Wyziębionego 10-latka, po zbadaniu na miejscu przez ratowników medycznych, zawieziono do szpitala na obserwację – dodają WOPR-owcy.

Działania służb zakończyły się tuż przed godz. 18.