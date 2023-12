Elektroniczny gigant złożył wniosek o upadłość. Co z klientami?

Dramatyczna relacja sąsiadów Gabriela Seweryna. Ujawnili, co wydarzyło się w nocy przed jego śmiercią

W 2023 roku wrocławska spóła Neonet obchodziła dwudziestą rocznicę powstania i działalności na rynku sprzętu AGD, RTV, GSM i IT. Nieoczekiwanie pod koniec listopada br. zarząd firmy złożył do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. - Celem złożonego wniosku nie jest rozpoczęcie postępowania upadłościowego. Obecnie spółka oczekuje na otwarcie postępowania, co może potrwać kilka tygodni – poinformowała firma w swoim oświadczeniu.

Przy okazji spółka podkreśla, że „sanacja” nie jest postępowaniem upadłościowym. Jest jednym z postępowań restrukturyzacyjnych, w ramach którego ma nastąpić „reorganizacja firmy ukierunkowana na rozwiązanie aktualnych trudności i umożliwienie dalszego rozwoju biznesowego w kolejnych kwartałach 2024 roku.

Co ciekawe, dzień później, 28 listopada, do sądu został złożony kolejny wniosek - o wszczęcie postępowania upadłościowego. - Krok ten został podjęty wyłącznie na wypadek, gdyby w toku priorytetowego postępowania sanacyjnego nie udało się osiągnąć konsensusu między Spółką, a jej kontrahentami. Spółka nie zakłada, aby do tej sytuacji miało dojść, natomiast z uwagi na zabezpieczenie interesu kontrahentów i wierzycieli Spółki, Zarząd NEONET S.A. podjął decyzję o złożeniu obu wniosków – czytamy.

Jak tłumaczą władze firmy, decyzja o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego spowodowana została problemami z płynnością spółki. Spowodowane one zostały splotem czynników zewnętrznych, a zwłaszcza ciężką sytuacją na rynku sprzedaży AGD, RTV, GSM i IT. - Dostrzegając istniejące zagrożenia oraz działając w trosce o bezpieczeństwo i ciągłość zakupów realizowanych przez Klientów, Zarząd NEONET jest przekonany, że postępowanie restrukturyzacyjne stanowi odpowiednią formę uzdrowienia zaistniałej sytuacji – tłumaczy spółka w oświadczeniu.

Kłopoty Neonet. Co z klientami?

Jak zapewnia spółka, żaden klient sieci Neonet nie odczuje trudności i problemów w zakupach oraz obsłudze obecnych oraz przyszłych zamówień realizowanych w sklepach stacjonarnych oraz online. Podjęte kroki nie mają wpływu na procesy sprzedażowe oraz prawa konsumentów. - Zarówno sklepy stacjonarne jak i sklepy internetowe nadal będą prowadzić sprzedaż, a wysyłki będą realizowane zgodnie z zamówieniami. Klienci będą mogli bez przeszkód korzystać m.in. z prawa do reklamacji czy zwrotu zakupionego towaru. Na dotychczasowych zasadach będziemy realizować obsługę sprzedażową i posprzedażową – zapewnia spółka.