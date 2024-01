W rowie znaleziono ciało młodego mężczyzny. Sprawca pozostawił go na pewną śmierć

LOSOWANIE EUROJACKPOT 16.01.2024

Eurojackpot losowanie i wyniki. Kumulacja Eurojackpot rosła od kilku tygodni, aż w końcu osiągnęła maksymalny poziom 520 mln zł! Rosły również wysokości wygranych niższych stopni. W ostatnim, wtorkowym (16 stycznia 2024) losowaniu kumulacja Eurojackpot została rozbita!

EUROJACKPOT WYNIKI - 16 stycznia 2024

6, 19, 32, 39, 42 - 4, 9

Gdzie padła główna wygrana?

Główna wygrana padła łupem jednego gracza. Gdzie padła? Niestety, nie w naszym kraju. Szczęśliwym graczem okazał się mieszkaniec Norwegii, który zgranie 120 mln euro.

Najwyższa wygrana w Polsce

W Polsce padła jedna wygrana III stopnia. Szczęśliwy gracz z naszego kraju wygrał 1 322 710 zł.

Dwa losowania Eurojackpot

Przypomnijmy, że już od niemal dwóch lat odbywają się dwa losowania Eurojackpot w tygodniu. To oznacza więcej szans na wygraną.

Wtorkowe losowania odbywają się pomiędzy 20.15 a 21.00.

Piątkowe losowania pozostały bez zmian – między 20.00 a 21.00.

Eurojackpot. Do której godziny?

Do której godziny można puszczać kupony w tej grze? We wtorki i piątki zakłady Eurojackpot można zawierać do godz. 19.00.

Najwyższe wygrane Eurojackpot w naszym kraju

Gracze w Polsce już wiele razy wygrywali ogromne pieniądze w Eurojackpot. Oto najwyższe wygrane w naszym kraju w historii:

213 584 986,00 zł - 12 sierpnia 2022 - pow. krotoszyński 206 550 000,00 zł - 13 sierpnia 2021 - pow. bieruńsko-lędziński 193 396 500,00 zł - 10 maja 2019 - pow. piotrkowski 96 805 666,90 zł - 11 września 2020 - pow. pruszkowski 47 222 789,10 zł - 29 października 2021 - Siemianowice Śląskie