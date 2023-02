Eurojackpot losowanie i wyniki 17.02.2023. Sprawdź, czy wygrałeś w piątek, 17 lutego. Kumulacja 190 milionów zł!

Tego warzywa nie powinieneś jeść na surowo! To stały składnik sałatek wielu z nas

LOSOWANIE EUROJACKPOT 17.02.2023

Eurojackpot losowanie i wyniki. Od kilku losowań jednej z najpopularniejszych gier w Europie nie padła główna wygrana. To oznacza, że kumulacja w Eurojackpot rośnie. Tym razem, w piątek, 17 lutego do wygrania jest aż 190 mln zł. Czy komuś się uda rozbić bank? Sprawdźcie wyniki poniżej.

EUROJACKPOT WYNIKI - 17 lutego 2023

wyniki będą po godz. 20

Dwa losowania Eurojackpot

Przypomnijmy, że z końcem marca 2022 roku weszła ważna zmiana - od tego momentu odbywają się dwa losowania Eurojackpot w tygodniu. To oznacza więcej szans na wygraną.

Wtorkowe losowania odbywają się pomiędzy 20.15 a 21.00.

Piątkowe losowania pozostały bez zmian – między 20.00 a 21.00.

Eurojackpot. Do której godziny?

Do której godziny można puszczać kupony w tej grze? We wtorki i piątki zakłady Eurojackpot można zawierać do godz. 19.00.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Gracze w Polsce już wiele razy wygrywali ogromne pieniądze w Eurojackpot. Oto najwyższe wygrane w naszym kraju w historii: