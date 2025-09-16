Fałszywe banknoty na Dolnym Śląsku! Policja ostrzega mieszkańców

Na Dolnym Śląsku krążą fałszywe banknoty 50, 100 i 200 zł, a policja apeluje o wzmożoną ostrożność.

Oszuści wykorzystują pośpiech i słabe oświetlenie, by wprowadzić podróbki do obiegu, narażając mieszkańców na straty.

Dowiedz się, jak rozpoznać fałszywki i co zrobić, gdy znajdziesz je w swoim portfelu.

Fałszywe banknoty na Dolnym Śląsku

Policjanci z Jeleniej Góry alarmują o tym, że w obiegu pojawiły się fałszywe banknoty o nominałach 50, 100 i 200 złotych. Funkcjonariusze ostrzegają zarówno sprzedawców, jak i mieszkańców regionu, aby zachowali szczególną czujność podczas transakcji gotówkowych.

Fałszywe banknoty najczęściej wykorzystywane są w sytuacjach, gdy sprzedawca działa w pośpiechu, przy słabym oświetleniu lub nie weryfikuje dokładnie banknotu, który otrzymuje. W ten sposób do obrotu trafiają kolejne podrobione środki płatnicze, a osoby przyjmujące je narażają się na straty finansowe - przekazała podinspektor Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, cytuje portal tuwroclaw.com.

Fałszywe pieniądze trafiają do punktów handlowo-usługowych, a także są przekazywane w codziennych transakcjach między mieszkańcami. Osoby, które przyjmą podrobiony banknot, narażają się na straty finansowe, ponieważ za fałszywe pieniądze nie przysługuje bowiem żaden zwrot.

Jak rozpoznać, czy banknoty są fałszywe?

Jeśli nie chcesz paść ofiarą oszustwa, pamiętaj, by zawsze sprawdzać, czy banknoty, które otrzymujesz, nie są fałszywe. Warto więc podczas przyjmowania gotówki sprawdzić:

znak wodny, widoczny po podniesieniu banknotu pod światło

nitkę zabezpieczającą, która powinna być wtopiona w papier

elementy fluorescencyjne widoczne w świetle UV

wypukłość nadruku, wyczuwalną pod palcami.

Jeśli któregoś z elementów brakuje, lepiej odmówić przyjęcia pieniędzy i nie ryzykować stratą. W sytuacji gdy zauważysz w swoim portfelu, iż posiadasz najprawdopodobniej fałszywe banknoty, zgłoś całą sytuację na policję.