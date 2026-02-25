Fałszywy „strażak” chodzi po domach! Policja ostrzega mieszkańców przed możliwym oszustwem

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-02-25 16:03

Mieszkańcy powiatu kłodzkiego powinni zachować szczególną czujność. Policja ostrzega przed mężczyzną podszywającym się pod strażaka, który oferuje płatne „kontrole” pieców i czujników dymu oraz czadu. Takie działania mogą być próbą wyłudzenia pieniędzy.

straż pożarna

i

Autor: Monika Półbratek
Super Express Google News

Do Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku docierają niepokojące sygnały od mieszkańców powiatu kłodzkiego. Zgłoszenia dotyczą mężczyzny, który odwiedza prywatne posesje, podając się za funkcjonariusza straży pożarnej. Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, oferuje on rzekome sprawdzenie szczelności pieców grzewczych oraz działania czujników dymu i czadu, za co pobiera opłaty od niczego niepodejrzewających osób.

Do takich sytuacji miało dochodzić m.in. na terenie Gminy Nowa Ruda, jednak policja nie wyklucza, że mężczyzna może pojawić się również w innych miejscowościach regionu. Funkcjonariusze podkreślają, że osoby starsze lub mieszkające samotnie są szczególnie narażone na tego typu metody działania, dlatego apel skierowany jest do wszystkich mieszkańców – także tych, którzy mogą ostrzec swoich bliskich i sąsiadów.

Polecany artykuł:

Konwój limuzyn i agenci w małej polskiej wsi. Premier Wielkiej Brytanii szukał …

Policja stanowczo przypomina, że Straż Pożarna nie pobiera żadnych opłat za kontrole pieców, sprawdzanie czujek ani za udzielanie instruktaży dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Każda osoba, która domaga się pieniędzy za takie czynności, działa bezprawnie, a jej zachowanie może świadczyć o próbie oszustwa.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wpuszczać do domów nieznanych osób ani przekazywać im pieniędzy – informują policjanci. 

Warto również pamiętać, że prawdziwi funkcjonariusze czy strażacy posiadają odpowiednie identyfikatory i wykonują swoje czynności w ramach oficjalnych akcji, często wcześniej zapowiedzianych.

W przypadku pojawienia się osoby, która podaje się za strażaka i proponuje odpłatne usługi, należy niezwłocznie skontaktować się z Policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Szybka reakcja może pomóc w zatrzymaniu sprawcy i uchronić innych mieszkańców przed stratą pieniędzy.

Chciał przeprosić ukochaną, włamał się do kwiatomatu. Policja pokazała nagranie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KŁODZKO