Fałszywy „strażak” chodzi po domach! Policja ostrzega mieszkańców przed możliwym oszustwem

Do Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku docierają niepokojące sygnały od mieszkańców powiatu kłodzkiego. Zgłoszenia dotyczą mężczyzny, który odwiedza prywatne posesje, podając się za funkcjonariusza straży pożarnej. Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, oferuje on rzekome sprawdzenie szczelności pieców grzewczych oraz działania czujników dymu i czadu, za co pobiera opłaty od niczego niepodejrzewających osób.

Do takich sytuacji miało dochodzić m.in. na terenie Gminy Nowa Ruda, jednak policja nie wyklucza, że mężczyzna może pojawić się również w innych miejscowościach regionu. Funkcjonariusze podkreślają, że osoby starsze lub mieszkające samotnie są szczególnie narażone na tego typu metody działania, dlatego apel skierowany jest do wszystkich mieszkańców – także tych, którzy mogą ostrzec swoich bliskich i sąsiadów.

Policja stanowczo przypomina, że Straż Pożarna nie pobiera żadnych opłat za kontrole pieców, sprawdzanie czujek ani za udzielanie instruktaży dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Każda osoba, która domaga się pieniędzy za takie czynności, działa bezprawnie, a jej zachowanie może świadczyć o próbie oszustwa.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wpuszczać do domów nieznanych osób ani przekazywać im pieniędzy – informują policjanci.

Warto również pamiętać, że prawdziwi funkcjonariusze czy strażacy posiadają odpowiednie identyfikatory i wykonują swoje czynności w ramach oficjalnych akcji, często wcześniej zapowiedzianych.

W przypadku pojawienia się osoby, która podaje się za strażaka i proponuje odpłatne usługi, należy niezwłocznie skontaktować się z Policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Szybka reakcja może pomóc w zatrzymaniu sprawcy i uchronić innych mieszkańców przed stratą pieniędzy.