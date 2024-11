Trafił do więzienia na 4 miesiące, nigdy z niego nie wyszedł. Wstrząsająca tragedia we Wrocławiu

Spis treści

Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2024

Polska Miss to znany konkurs piękności organizowany w naszym kraju od 1990 roku. Prestiżowe zmagania mają na celu wyłonienie najpiękniejszych kobiet w różnych kategoriach wiekowych, bowiem w ramach konkursu odbywają się dwa główne wydarzenia.

Polska Miss to konkurs dla kobiet od 18 do 27 lat, natomiast Polska Miss Nastolatek kierowany jest dla dziewcząt w wieku od 14 do 18 lat. W rywalizacji zwraca się uwagę nie tylko na wygląd, ale również na osobowość i zaangażowanie społeczne wszystkich uczestniczek. Lada moment rozpocznie się finał - kiedy i gdzie odbędzie się końcowy etap walki o koronę?

Kiedy finałowa gala konkursu Polska Miss Nastolatek 2024?

Finał Polskiej Miss i Polskiej Miss Nastolatek 2024 odbędzie się już za chwilę, bowiem w piątek 29 listopada. Ostatnia rywalizacja uczestniczek będzie miała miejsce we Wrocławiu w Terminal Event Center. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 20 i zwieńczy wielotygodniowe przygotowania uczestniczek. Kto jednak powalczy o koronę w kategorii wiekowej 14-18 lat?

Finalistki konkursu Polska Miss Nastolatek 2024. Oto 40 pięknych i młodych kobiet

W finale konkursu Polska Miss Nastolatek 2024 weźmie udział aż 40 pięknych i utalentowanych młodych kobiet z różnych regionów naszego kraju. Jak wyglądają, skąd pochodzą i ile mają lat?

W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziesz całą listę finałowych uczestniczek wraz z fotografiami, zachęcamy do sprawdzenia.