Policjant skrzywdził koleżankę z komendy?! W tle pojawiają się poważne oskarżenia

Szokujące zgłoszenie na komendzie w Wołowie

Sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z funkcjonariuszek Komendy Powiatowej Policji w Wołowie zdecydowała się przerwać milczenie. Zgłosiła ona, że inny policjant z tej samej jednostki miał dopuścić się wobec niej „czynu z katalogu przestępstw przeciwko wolności seksualnej”. Takie informacje przekazała w oficjalnym komunikacie Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

Błyskawiczna reakcja i zatrzymanie

Reakcja przełożonych była natychmiastowa. Jak podaje dolnośląska policja, funkcjonariusz wskazany przez policjantkę został zatrzymany. To standardowa procedura w przypadku tak poważnych oskarżeń, która ma na celu zabezpieczenie dowodów i uniemożliwienie matactwa.

Obecnie trwają czynności z udziałem zgłaszającej i zatrzymanego mające na celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej sytuacji – czytamy w komunikacie.

Śledztwo jest na bardzo wczesnym etapie, a jego szczegóły są objęte tajemnicą.

Co dalej w tej sprawie?

Przed śledczymi stoi teraz trudne zadanie wyjaśnienia, co dokładnie wydarzyło się na terenie wołowskiej komendy. Kluczowe będą przesłuchania zarówno osoby zgłaszającej, jak i zatrzymanego policjanta, a także analiza ewentualnych dowodów. Na razie policja nie udziela więcej informacji.