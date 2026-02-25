Policjant skrzywdził koleżankę z komendy?! W tle pojawiają się poważne oskarżenia

Anna Kisiel
Źródło PAP
2026-02-25 19:07

Wstrząsające doniesienia z Dolnego Śląska, gdzie funkcjonariusz policji został zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa na tle seksualnym. Jego ofiarą miała paść koleżanka z tej samej komendy. Sprawa rzuca cień na całą jednostkę i stawia fundamentalne pytania o zaufanie do służb.

Policja-Napis na mundurze policjanta

i

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI
Szokujące zgłoszenie na komendzie w Wołowie

Sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z funkcjonariuszek Komendy Powiatowej Policji w Wołowie zdecydowała się przerwać milczenie. Zgłosiła ona, że inny policjant z tej samej jednostki miał dopuścić się wobec niej „czynu z katalogu przestępstw przeciwko wolności seksualnej”. Takie informacje przekazała w oficjalnym komunikacie Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

Błyskawiczna reakcja i zatrzymanie

Reakcja przełożonych była natychmiastowa. Jak podaje dolnośląska policja, funkcjonariusz wskazany przez policjantkę został zatrzymany. To standardowa procedura w przypadku tak poważnych oskarżeń, która ma na celu zabezpieczenie dowodów i uniemożliwienie matactwa.

Obecnie trwają czynności z udziałem zgłaszającej i zatrzymanego mające na celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej sytuacji – czytamy w komunikacie. 

Śledztwo jest na bardzo wczesnym etapie, a jego szczegóły są objęte tajemnicą.

Co dalej w tej sprawie?

Przed śledczymi stoi teraz trudne zadanie wyjaśnienia, co dokładnie wydarzyło się na terenie wołowskiej komendy. Kluczowe będą przesłuchania zarówno osoby zgłaszającej, jak i zatrzymanego policjanta, a także analiza ewentualnych dowodów. Na razie policja nie udziela więcej informacji.

