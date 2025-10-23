Spis treści
Praca dodatkowa przed świętami – szansa na dorobek i zdobycie doświadczenia
Okres przedświąteczny to czas, gdy wiele osób decyduje się na podjęcie pracy dodatkowej. Sklepy, firmy kurierskie i centra logistyczne intensywnie poszukują rąk do pracy, by sprostać ogromnemu wzrostowi zamówień i przygotowaniom do świąt Bożego Narodzenia. Dla wielu to doskonała okazja, by podreperować domowy budżet, zdobyć doświadczenie zawodowe lub po prostu aktywnie spędzić czas, zanim rok dobiegnie końca. W ostatnim czasie o dodatkowej rekrutacji poinformował gigant z Ameryki, który na rynku w Polsce działa od ponad 10 lat.
- Amazon chce zatrudnić w Polsce około 8 500 osób na stanowiska magazynowe w swoich centrach logistycznych.
- Stawka godzinowa: 36,22 zł brutto za godzinę - jest to suma podstawowej stawki oraz premii za frekwencję.
- Dodatkowo możliwość otrzymania świadczenia specjalnego do 2 000 zł brutto, uzależnionego od decyzji pracodawcy.
- Praca zmianowa: zarówno dzienna, jak i nocna.
Dodatkowo pracownicy sezonowi będą mogli liczyć także na bezpłatny dowóz do pracy na wybranych trasach, pakiety medyczne, posiłki za 1 zł i wiele innych.
Rekrutacja sezonowa w Amazon Polska
Obecnie Amazon poszukuje pracowników sezonowych w szczególności w trzech lokalizacjach:
- Bialany Wrocławskie - 2500 miejsc pracy,
- Sady pod Poznaniem - 2300 miejsc pracy,
- Gliwice - co najmniej 2600 miejsc pracy.
Rekrutacja prowadzona jest m.in. przez agencje pracy tymczasowej, a chętni nie muszą składać obszernego CV - wystarczy wypełnienie formularza w dedykowanej aplikacji online.