Groźny wypadek we Wrocławiu! Tramwaj staranował busa. Są ranni

Tramwaj zderzył się z busem. Trzy osoby trafiły do szpitala

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ul. Toruńskiej i Brücknera we Wrocławiu. Jak poinformowało w mediach społecznościowych Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.

- Duże utrudnienia w rejonie skrzyżowania ul. Toruńskiej i Brücknera. Doszło tam do zderzenia tramwaju z samochodem - trwa akcja ratunkowa – czytamy.

Według informacji przekazanych przez RMF FM w zdarzeniu ucierpiały trzy osoby. Są to pasażerowie busa. Tramwajem podróżowały tylko cztery osoby i żadna z nich nie odniosła obrażeń.

Duże utrudnienia w ruchu. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia

Po zderzeniu uszkodzony tramwaj zablokował torowisko, co spowodowało poważne utrudnienia w tej części miasta. Tworzą się korki, a komunikacja miejska została skierowana na trasy objazdowe. Objazdami kursują tramwaje linii 8, 23 i 24 oraz autobusy linii D, 111, 116 i 151. Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają dokładne okoliczności i przyczyny wypadku.

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