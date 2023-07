Horror w centrum Wrocławia. Szaleniec atakował przypadkowe osoby

Anastazja po zakupach miała wrócić do domu. Te nagrania z monitoringu rzucają nowe światło na sprawę

Co za koszmar

Ojciec Anastazji ma prośbę do żałobników. To bardzo ważne. "Tak zdecydowała moja żona i syn"

Co napisał mężczyzna?

Do zdarzenia doszło w środę, 5 lipca w samo południe, na placu Nowy Targ we Wrocławiu. Dwie osoby zostały zaatakowane ostrym narzędziem przez nieznanego mężczyznę. Jak poinformował "Fakt", poszkodowani zostali starsza, około 80-letnia kobieta, która w chwili ataku siedziała na ławce i młody mężczyzna. Oboje trafili do szpitala. Na szczęście rany nie zagrażały ich życiu.

Na miejscu pojawili się policjanci. Uzbrojony szaleniec został zatrzymany niemal natychmiast po dramatycznych zdarzeniach.

- Natychmiastowe działania w tej sprawie sprawiły, że funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali, zaraz po tym zdarzeniu, osobę podejrzewaną o ten czyn - mówi w rozmowie z PAP asp. szt. Łukasz Dutkowiak z KWP we Wrocławiu.

Nie wiadomo, co kierowało napastnikiem i jakie były motywy jego zachowania, wskutek którego poszkodowane zostały dwie niewinne osoby. Okoliczności dramatycznych zdarzeń na pl. Nowy Targ bada policja.

- Wyjaśniane są wszystkie okoliczności tego zajścia - dodaje asp. szt. Łukasz Dutkowiak.

Sonda Czujesz się bezpiecznie w swojej okolicy? TAK NIE