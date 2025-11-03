Horror w Lwówku Śląskim. 38-latek usiłował zabić żonę i gwałcił ją na oczach dzieci!

Zgotował swoim najbliższym prawdziwe piekło. Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim postawiła 38-letniemu mężczyźnie zarzuty usiłowania zabójstwa, gwałtu i znęcania się nad żoną oraz sześciorgiem dzieci. Decyzją sądu został aresztowany. Grozi mu nawet dożywocie.

Usiłowanie zabójstwa i gwałt na oczach dzieci: Szczegóły śledztwa

Z ustaleń śledztwa wynika, że 5 lipca mężczyzna usiłował zamordować swoją żonę.

- Kiedy spała, przykładając jej nóż kuchenny do gardła, usiłował pozbawić ją życia. Do zbrodni nie doszło, bo kobieta obudziła się i podjęła obronę. Wówczas sprawca, wykorzystując swoją siłową przewagę, zgwałcił ją – przekazała prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Przemoc w rodzinie trwała od lat. Ofiarami żona i dzieci

Przemoc w rodzinie była codziennością od dwóch lat. Mężczyzna miał wszczynać bezpodstawne awantury, wyzywać swoją żonę, grozić jej pozbawieniem życia i bić po całym ciele. Wszystko działo się na oczach ich sześciorga dzieci. Kiedy synowie próbowali bronić matki, sami stawali się obiektem ataków w postaci przemocy fizycznej.

Mężczyzna znęcał się również psychicznie nad trojgiem najmłodszych, nieporadnych jeszcze dzieci. Po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa małżonki, jej zgwałcenia oraz fizycznego i psychicznego znęcania się nad członkami swojej rodziny. Grozi mu co najmniej 10 lat więzienia, a nawet dożywocie.

Areszt dla podejrzanego. Częściowe przyznanie się do winy

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim zgodził się na tymczasowy areszt dla podejrzanego. Mężczyzna złożył wyjaśnienia i częściowo przyznał się do winy. Nie był wcześniej karany. Sprawa jest w toku, a śledczy ustalają wszystkie okoliczności tragicznych wydarzeń w Lwówku Śląskim.

