Iwona wyszła z domu i zniknęła. Tajemnicze zaginięcie i poszukiwania mieszkanki Wrocławia

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-09-20 20:03

Trwają intensywne poszukiwania 45-letniej Iwony Wojtczak, która zaginęła 16 września. Kobieta wyszła z domu przy ul. Prusa we Wrocławiu i do tej pory nie wróciła, ani nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Sprawa jest poważna, a policja prosi o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat zaginionej.

Autor: Policja/ Materiały prasowe
Zaginięcie we Wrocławiu. Co się stało?

Iwona Wojtczak, według relacji policji, opuściła swoje mieszkanie przy ul. Prusa na wrocławskim Ołbinie. Nie zabrała ze sobą telefonu ani kluczy. Co więcej, nie dotarła do pracy przy ul. Granicznej. 

Policja udostępniła rysopis zaginionej, licząc na pomoc mieszkańców Wrocławia i okolic. Każda informacja może być na wagę złota.

Rysopis Iwony Wojtczak:

  • Wiek: 45 lat (urodzona 19 czerwca 1980 r.)
  • Wzrost: około 165 cm
  • Budowa ciała: krępa
  • Włosy: średniej długości, ciemny blond
  • Twarz: okrągła
  • Znaki szczególne: brak

Ubiór w dniu zaginięcia:

  • Spodnie: koloru niebieskiego
  • Kurtka: czarna
  • Buty: szare sportowe
  • Plecak: koloru czarnego
Pomóż odnaleźć Iwonę

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Iwony Wojtczak.

„Policjanci zwracają się z prośbą do osób posiadających jakiekolwiek informacje na temat zaginionej, o kontakt osobisty lub telefoniczny pod nr tel. 47 871 43 06 lub drogą mailową [email protected] lub najbliższą jednostką Policji. Gwarantujemy anonimowość".

Wrocław. Kierowca autobusu wyciągnięty siłą z pojazdu. 25-letni Ukrainiec próbował go pobić
12 zdjęć
Sonda
Czy odpowiadasz na apele o pomoc w poszukiwaniach?
WROCŁAW
ZAGINIĘCIE
POSZUKIWANIA