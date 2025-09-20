Iwona wyszła z domu i zniknęła. Tajemnicze zaginięcie i poszukiwania mieszkanki Wrocławia

Zaginięcie we Wrocławiu. Co się stało?

Iwona Wojtczak, według relacji policji, opuściła swoje mieszkanie przy ul. Prusa na wrocławskim Ołbinie. Nie zabrała ze sobą telefonu ani kluczy. Co więcej, nie dotarła do pracy przy ul. Granicznej.

Policja udostępniła rysopis zaginionej, licząc na pomoc mieszkańców Wrocławia i okolic. Każda informacja może być na wagę złota.

Rysopis Iwony Wojtczak:

Wiek: 45 lat (urodzona 19 czerwca 1980 r.)

Wzrost: około 165 cm

Budowa ciała: krępa

Włosy: średniej długości, ciemny blond

Twarz: okrągła

Znaki szczególne: brak

Ubiór w dniu zaginięcia:

Spodnie: koloru niebieskiego

Kurtka: czarna

Buty: szare sportowe

Plecak: koloru czarnego

Pomóż odnaleźć Iwonę

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Iwony Wojtczak.

„Policjanci zwracają się z prośbą do osób posiadających jakiekolwiek informacje na temat zaginionej, o kontakt osobisty lub telefoniczny pod nr tel. 47 871 43 06 lub drogą mailową [email protected] lub najbliższą jednostką Policji. Gwarantujemy anonimowość".