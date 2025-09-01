25-letni Ukrainiec, recydywista, zostanie wydalony z Polski po ataku na kierowcę autobusu we Wrocławiu.

Mężczyzna, który nie miał stałego meldunku i był wcześniej karany za kradzieże, pobił kierowcę MPK, który zwrócił mu uwagę.

Policja we Wrocławiu złożyła już wniosek o wydalenie agresora, podkreślając brak zgody na łamanie prawa przez obcokrajowców.

Wrocław. Pobicie kierowcy autobusu. 25-latek wyciągnął go z kabiny

25-letni obywatel Ukrainy, który pobił kierowcę autobusu miejskiego we Wrocławiu, zostanie wydalony z Polski. Wniosek w tej sprawie trafił już do Straży Granicznej. Mężczyzna przebywał w naszym kraju od jakiegoś czasu i był już wcześniej karany za kradzieże, nie mając do tej pory stałego miejsca zameldowania. W nocy 23 sierpnia br. 25-latek dopuścił się kolejnego karygodnego czynu, gdy wsiadł do autobusu miejskiego, prawdopodobnie chcąc spędzić w nim noc.

- Kierowca MPK widząc takie zachowanie podczas swojego kursu, zwrócił mu uwagę, że nie może tutaj przebywać. Mężczyzna zlekceważył tę prośbę. Po pewnej chwili na jednym z przystanków bez najmniejszego powodu wyciągnął kierowcę siłą z kabiny autobusu na zewnątrz i zaczął zadawać ciosy po ciele i twarzy. Na szczęście całą sytuację zauważył przejeżdżający inny kierowca i postanowił zareagować. Postawa kierowcy MPK oraz innych świadków spowodowała, że agresywny mężczyzna w pewnym momencie oddalił się z miejsca. Na szczęście pokrzywdzony nie wymagał opieki medycznej - powiedziała podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Napastnik został zatrzymany już po kilkunastu minutach i usłyszał zarzut dotyczący naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego.

- Nie ma naszej zgody na to, aby obywatele obcych państw, którzy nie stosują się do norm prawnych i popełniają przestępstwa w Polsce, mogli pozostać w naszym kraju. Należy zauważyć, że w ostatnim czasie na terenie stolicy Dolnego Śląska w ciągu jednego dnia, wrocławscy policjanci złożyli 3 wnioski do Straży Granicznej o wydalenie z naszego kraju osób popełniających notorycznie przestępstwa i wykroczenia - dodaje Freus.