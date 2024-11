Jacek Sutryk zatrzymany przez CBA! Chodzi o kontrowersyjną uczelnię

Jacek Sutryk zatrzymany przez CBA. Komunikat w sprawie prezydenta Wrocławia

- Dzisiaj rano (czwartek, 14 listopada - dop. red.) do sprawy podejrzenia przestępstw i nieprawidłowości w Collegium Humanum na polecenie prokuratora agenci CBA zatrzymali prezydenta Wrocławia. Po zakończeniu czynności procesowych zatrzymany został przewieziony do wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach - przekazał Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy MSWiA.

Wiemy już, że do zatrzymania doszło w domu Jacka Sutryka. - Prokurator spotkał się z zatrzymanym i przesłuchuje go. O tym, jakie zarzuty zostaną postawione i jakie środki zostaną zastosowane, zdecyduje prokurator prowadzący postępowanie. Zatrzymanie odbyło się bez żadnych sensacji i ekscesów. Przebiegło spokojnie. Śledztwo ma charakter rozwojowy - powiedział dziennikarzom Dobrzyński.

Dziennikarze Polskiej Agencji Prasowej poprosili o komentarz Urząd Miasta Wrocławia, ale spotkali się z odmową. - Do wszystkiego doszło rano, w domu Jacka Sutryka, jego kierowcy wrócili do ratusza już bez prezydenta - przekazał portalowi Money jeden z pracowników UM. W czwartek Sutryk miał być gościem XI Kongresu Samorządowego we Wrocławiu i uczestniczyć w dyskusji podczas panelu "Dolny Śląsk po powodzi", ale zastępował go jeden z wiceprezydentów.

Jackowi S. zostaną postawione zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w dawnej uczelni Collegium Humanum. Szczegóły po zakończeniu czynności - przekazał na portalu X (dawniej Twitter) rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

Więcej informacji wkrótce!