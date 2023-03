Jak rozwijać swoje kompetencje we Wrocławiu?

Wrocław to stolica Dolnego Śląska, a zarazem główny ośrodek gospodarczy tego regionu. To właśnie tam swoje siedziby ma większość firm rezydujących w tym województwie. Wrocławski rynek pracy jest duży i elastyczny, zatrudnienie znajdzie się dla przedstawicieli wielu branż. Wrocław to także miasto studenckie, które oferuje oferty pracy dodatkowej. Warto jednak zauważyć, że tak jak w każdym miejscu w Polsce, tak też i we Wrocławiu, niektóre kompetencje i umiejętności są pożądane przez pracodawców bardziej niż inne. Zachodzi także naturalne zjawisko przedawnienia kompetencji. To właśnie w takich sytuacjach przydają się kursy i szkolenia, których zadaniem jest podniesienie, ale też uaktualnienie kompetencji zawodowych.

Po co rozwijać kompetencje zawodowe?

W ogólnym rozumieniu kompetencje zawodowe opierają się na wiedzy, umiejętnościach i prawnych ustaleniach, które umożliwiają wykonywanie danych czynności na gruncie zawodowym. Często możemy spotkać się także ze stwierdzeniem, że kompetencje to również predyspozycje i cechy, które ułatwiają pracę na danym stanowisku. Nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie od kompetencji zależy wynagrodzenie i prestiż stanowiska w miejscu pracy. Określają one także to, czy kandydat bez problemu znajdzie zatrudnienie, czy może napotka na swojej drodze problemy.

Rozwój kompetencji zawodowych to pojęcie niezwykle istotne na rynku pracy. Bez odpowiedniego podejścia do tych kwestii możemy spodziewać się, że utniemy w miejscu bez perspektyw na zmianę pracy, awans lub podwyżkę. Jeśli firma, w której jesteśmy zatrudnieni rozwija się, idzie do przodu, aby nadążyć za konkurencją, a my nie zwiększamy poziomu naszej wiedzy i umiejętności, może okazać się, że niedługo przestaniemy odnajdować się w obowiązkach pracowniczych. Warto więc opracować sobie plan rozwoju i walczyć o lepsze warunki zatrudnienia.

Kompetencje zawodowe warto rozwijać z kilku powodów. Są to:

samorozwój,

awans,

zmiana pracy,

poczucie spełnienia,

wyższe wynagrodzenie,

lepsze warunki zatrudnienia.

i Autor: mat. prasowe Jak rozwijać swoje kompetencje we Wrocławiu?

Jak rozwijać kompetencje zawodowe we Wrocławiu?

Rozwój kompetencji zawodowych jest możliwy w większości miast w Polsce, w tym oczywiście we Wrocławiu. Oferta, dzięki której możesz podnosić swoje kompetencje zawodowe w tym mieście, jest naprawdę duża. Od płatnych kursów specjalistycznych po darmowe szkolenia opierające się na tematyce bardziej ogólnej. Gdzie szukać szkoleń? Oczywiście w internecie. Wystarczy wpisać frazę “szkolenia Wrocław” i już mamy kilkadziesiąt firm, które zajmują się podnoszeniem kompetencji zawodowych. Możesz wybrać, czy interesuje Cię tylko uaktualnienie umiejętności, czy zdobycie zupełnie nowych uprawnień. Dużym powodzeniem cieszą się w ostatnim czasie kursy programistyczne oraz szkolenia z zarządzania. Są to kursy, które dla wielu osób otwierają możliwość awansu lub zupełnego przebranżowienia.

Część szkoleń dostępna jest w wersji online, co wiąże się z brakiem konieczności wychodzenia z domu i możliwością zdobywania wiedzy w dogodnej dla Ciebie porze np. po pracy lub wieczorami.

Ceny kursów wahają się od bezpłatnych do nawet kilkudziesięciu tysięcy. Niektóre bootcampy programistyczne mogą kosztować nawet powyżej 20 tysięcy. W tym wypadku wiele zależy od tego, jaką wartość na rynku pracy mają zdobyte umiejętności i jak duża jest szansa na podjęcie dobrze płatnego zatrudnienia.

Jeśli jesteś osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy we Wrocławiu, warto dowiedzieć się o ofertę kursów organizowanych z ramienia urzędu. Obecnie możesz wziąć udział w kursie związanym z rozpoczęciem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, szkoleniu dotyczącym efektywniejszego poszukiwania pracy oraz zdobyć uprawnienia na wózki widłowe.

Zalety i wady rozwijania kompetencji zawodowych

Zalety rozwijania kompetencji zawodowych nie podlegają dyskusji. Jest to bowiem szansa na awans lub zmianę pracy, która zaowocuje lepszym samopoczuciem i większymi zarobkami. Choć w wielu przypadkach wynagrodzenie to kwestia drugorzędna - mówimy tu o sytuacjach, w których pracownik doświadcza mobbingu w pracy a, jest niedoceniany lub atmosfera w zespole jest toksyczna. W takich momentach podniesienie kompetencji to szansa na zmianę środowiska i uwolnienie się od niszczących schematów.

Czy rozwój kompetencji zawodowych może mieć wady? Z pewnością, jednak wiążą się one raczej z koniecznością wydania pieniędzy - jeśli decydujesz się na kursy płatne - oraz poświęceniem dużej ilości wolnego czasu. Nie oszukujmy się, jest to proces czasochłonny i uciążliwy, szczególnie jeśli chcesz utrzymać dotychczasowe zatrudnienie lub gdy posiadasz zobowiązania rodzinne. Mimo to warto próbować i podjąć rękawicę. Szczególnie że niewymuszona nauka może sprawiać wiele radości i satysfakcji, a jej efekty są widoczne.

