Nauka zdalna z powodu niskiej temperatury. Kiedy dyrektor może zamknąć szkołę?

Lekarze mówią, że trwa sezon grypowy. Część uczniów, ale też nauczycieli opuszcza lekcje. Sytuacja nie jest jednak tak poważna, jak kilka lat temu, kiedy to rząd wprowadzał obostrzenia, w tym naukę zdalną. Za zajęciami w trybie online nikt ju nie tęskni: rodzice, nauczyciele i uczniowie. Okazuje się, że dyrektor szkoły może wprowadzić zajęcia zdalne jeszcze w jednym przypadku.

Kilka tygodni temu do Polski przedwcześnie przyszła zima i - sądząc chociażby po weekendowych śnieżycach - nie ma zamiaru prędko się z nami rozstać. Śnieg za oknami, mróz na termometrach... Takie warunki również mogą doprowadzić do zamknięcia szkół. Temperatura zewnętrzna, która pozwala na zawieszenie zajęć w szkołach to -15 stopni Celsjusza.

Jak informuje gazetaprawna.pl, przepisy mówią jasno, kiedy dyrektor może z powodu zbyt niskiej temperatury zdecydować o zamknięciu szkoły. Temperatura zewnętrzna, która pozwala na zawieszenie zajęć w szkołach to -15 stopni Celsjusza. Z kolei w pomieszczeniach, gdzie odbywają się lekcje, musi to być temperatura co najmniej 18 stopni Celsjusza. Ustawa o systemie oświaty mówi, że szkoła musi zapewnić uczniom odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, w których się uczą. - Zajęcia w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie: (...) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów - czytamy.

Kiedyś tęgi mróz sprawiał, że szkoły zamykano, uczniowie zostawali w domach i mieli de facto wolne od nauki. Teraz to się zmieniło. Od 1 września 2022 roku szkoły mają obowiązek zorganizowania uczniom możliwości nauki zdalnej w przypadku zamknięcia szkoły. Nauczanie zdalne powinno zostać wdrożone w sytuacji, gdy tradycyjną formę edukacji zawieszono na dłużej niż 2 dni.

