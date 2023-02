Jechali do pożaru. Ich wóz strażacki wjechał wprost w drzewo

Rusza WRO UP – skorzystaj z oferty lokalnej firmy

O zdarzeniu poinformowali strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy poprzez media społecznościowe. W trakcie dojazdu do pożaru naczepy, do którego doszło na autostradzie A4, doszło do wypadku.

– Pojazd, którym alarmowo poruszali się ratownicy zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku wypadku 4 druhów zostało poszkodowanych – przekazali strażacy z Legnicy.

Poszkodowani druhowie zostali zabrani przez pogotowie ratunkowe do szpitala. Na miejscu wypadku policja prowadziła czynności polegające na wyjaśnieniu przyczyn zdarzenia.