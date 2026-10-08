Pogoda dla Wrocławia: 9-11 października

Mieszkańcy Wrocławia w najbliższy weekend doświadczą prawdziwej huśtawki, jeśli chodzi o warunki za oknem. Choć termometry przez wszystkie trzy dni będą pokazywać bardzo podobne wartości, oscylujące w granicach 15 stopni, to kluczowe okażą się dynamiczne zmiany w zachmurzeniu i opadach. Weekend rozpocznie się pochmurnie i wietrznie, w jego środku pojawi się deszcz, a na zakończenie aura zrekompensuje to słoneczną i niemal bezchmurną niedzielą.

Piątek: pochmurny i wietrzny start

Weekend we Wrocławiu rozpocznie się w piątek, 9 października, pod znakiem dużego zachmurzenia, które zdominuje niebo przez większą część dnia. W najcieplejszym momencie termometry wskażą maksymalnie 15 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie już znacznie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 7 stopni. Prognozy wskazują również na niewielkie, przelotne opady deszczu. Uczucie chłodu może potęgować dość silny wiatr, wiejący ze średnią prędkością około 5 m/s. Będzie to najbardziej wietrzny dzień nadchodzącego weekendu.

Sobota z parasolem w dłoni

W sobotę, 10 października, aura we Wrocławiu stanie się wyraźnie bardziej deszczowa i to właśnie ten dzień przyniesie najwięcej opadów. Prognozy przewidują słabe, ale odczuwalne opady, które mogą towarzyszyć mieszkańcom przez dłuższy czas. Temperatura maksymalna utrzyma się na stabilnym poziomie około 15 stopni. Co ciekawe, noc będzie zauważalnie cieplejsza od poprzedniej – słupki rtęci nie powinny spaść poniżej 10 stopni Celsjusza. Wiatr na szczęście nieco osłabnie i będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Słoneczny zwrot akcji w niedzielę

Prawdziwy przełom w pogodzie i miła niespodzianka nadejdą w niedzielę, 11 października. Po pochmurnej i deszczowej sobocie nad Wrocławiem pojawi się bezchmurne niebo, które z pewnością zachęci do wyjścia z domu. To będzie idealny dzień, by nadrobić pogodowe zaległości z poprzednich dni. Temperatura w ciągu dnia znów osiągnie około 15 stopni, a noc przyniesie ochłodzenie do 8 stopni. Co równie ważne, wiatr zdecydowanie straci na sile i jego prędkość spadnie do około 3 m/s, co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie znacznie przyjemniejsza.

Jak spędzić ten weekend w mieście?

Zmienna aura we Wrocławiu sugeruje elastyczne podejście do weekendowych planów. Pochmurny, ale w miarę suchy piątek można jeszcze wykorzystać na spacer po mieście, pamiętając jednak o zabraniu cieplejszego ubrania z powodu wiatru. Deszczowa sobota to z kolei doskonała okazja, by zaplanować aktywności wewnątrz – odwiedzić muzea, galerie czy po prostu spędzić czas w jednej z klimatycznych kawiarni. Niedziela z bezchmurnym niebem i słabym wiatrem to natomiast idealny moment na aktywności na świeżym powietrzu, takie jak wycieczka rowerowa, długi spacer po miejskich parkach czy relaks na otwartej przestrzeni.

Dane pogodowe: OpenWeather