Jedna osoba nie żyje, trzy zostały ranne. Po zderzeniu dwa auta wypadły z drogi

Mielęcin. Śmiertelny wypadek na DK5

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek, 16 listopada, przed godz. 18. Na drodze krajowej nr 5 w Mielęcinie (odcinek Strzegom – Osiek) zderzyły się dwa samochody osobowe – volkswagen i ford. Siła zderzenia była tak duża, że oba pojazdy wylądowały na poboczu, z dala od jezdni.

- Pasażer volkswagena nie żyje, kierowca tego pojazdu trafił do szpitala. W fordzie również podróżowały dwie osoby i także one zostały przewiezione do szpitala, to kierowca oraz dziecko – powiedział portalowi Eska Wrocław mł. asp. Michał Rzepecki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

Śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia, ale ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca volkswagena - wyjeżdżając z drogi powiatowej – nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu fordowi jadącemu krajówką. Czy tak było w rzeczywistości, dowiemy się po zakończonym śledztwie. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

Droga krajowa 5 była zablokowana przez ponad 4 godziny. W akcji ratunkowej brało udział pięć zastępów straży pożarnej, trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz policja.