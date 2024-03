37-latek włamał się do piekarni po sernik. Teraz grozi mu… 15 lat więzienia

Nie żyje Jerzy "Bambo" Furtak. Muzyk miał 61 lat

Jerzy/George Furtak to legnicki muzyk, znany w latach 80. pod pseudonimem "Bambo", a ostatnio jako raper "Co. Co.F.L.I.". Jako jeden z pierwszych w Polsce zaprezentował breakdance, w utworze "List do czarownika" z 1985 r. Miał szansę zaistnieć w popkulturze przełomu lat 80. i 90. Furtak wybrał jednak inną drogę. Był kilkukrotnie karany, związany z półświatkiem przestępczym. Jerzy Furtak miał 61 lat. Bliskim muzyka składamy wyrazy współczucia.