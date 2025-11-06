Podczas ćwiczeń na lotnisku we Wrocławiu symulowano awaryjne lądowanie samolotu pasażerskiego po zderzeniu z ptakami, co doprowadziło do pożaru i konieczności ewakuacji.

W akcji ratunkowej uczestniczyły liczne siły policji, w tym śmigłowce Black Hawk i Bell 407GXi, które gasiły pożar i szukały szczątków samolotu.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie gotowości służb i koordynacji działań w przypadku katastrofy lotniczej.

Dowiedz się, jak dobrze przygotowani są dolnośląscy funkcjonariusze na realne zagrożenia.

Wrocław. Ćwiczenia służb przy symulowanej katastrofie samolotu pasażerskiego

Według scenariusza ćwiczeń na lotnisku we Wrocławiu maszyna podczas lądowania zderzyła się ze stadem ptaków, co doprowadziło do uszkodzenia silnika, pożaru i konieczności natychmiastowej ewakuacji pasażerów. Na miejsce zdarzenia skierowano liczne siły policyjne i ratownicze. Policjanci prewencji i ruchu drogowego odpowiadali za zabezpieczenie dróg dojazdowych i terenu wokół płyty lotniska. Funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego KWP we Wrocławiu zabezpieczali akwen, z którego czerpano wodę do gaszenia pożaru przy użyciu śmigłowca.

W działaniach uczestniczyły załogi śmigłowców Sikorsky S-70i Black Hawk z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP, wyposażonego w system „Bambi Bucket” do gaszenia pożaru lasu przyległego do pasa startowego, i Bell 407GXi z Sekcji Lotnictwa Policji Sztabu Policji KWP we Wrocławiu, który wraz z operatorem bezzałogowego statku powietrznego prowadził poszukiwania fragmentów samolotu rozrzuconych na obszarze ponad 10 kilometrów.

Ćwiczenia, które osobiście nadzorował Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, nadinsp. Paweł Półtorzycki, wraz z I Zastępcą insp. Norbertem Kurendą, miały na celu m.in. sprawdzenie skuteczności systemów wymiany informacji między służbami, a także praktyczne przećwiczenie procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych. Jak podkreśla KWP we Wrocławiu, były one doskonałą okazją do sprawdzenia w praktyce gotowości i skuteczności działania m.in. policyjnych sił w sytuacji wystąpienia poważnego zagrożenia, jakim jest katastrofa lotnicza.

Warto podkreślić, że tego rodzaju przedsięwzięcia pozwalają nie tylko doskonalić umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, ale przede wszystkim zgrywać współdziałanie pomiędzy różnymi komórkami organizacyjnymi policji oraz służbami ratunkowymi i instytucjami pozapolicyjnymi. Dobra koordynacja i skuteczna komunikacja są kluczem do powodzenia działań w realnych sytuacjach zagrożenia.

- Praktyczne sprawdzenie procedur i umiejętności działania w warunkach symulowanego zagrożenia potwierdziło dobre przygotowanie dolnośląskich funkcjonariuszy do działań w sytuacjach kryzysowych. Ćwiczenia takie jak te pokazują, że współpraca między służbami ratowniczymi, dolnośląskiej policją i administratorem portu lotniczego stoi na bardzo wysokim poziomie, a funkcjonariusze są gotowi do natychmiastowego i skutecznego działania – niezależnie od rodzaju i skali zagrożenia - poinformował kom. Przemysław Ratajczyk z sekcji prasowej KWP we Wrocławiu.