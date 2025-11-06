38-latek ostrzelał szkołę z dziećmi. Powiedział, że mierzył do ptaków

Michał Michalak
2025-11-06 22:25

38-latek, który ostrzelał budynek szkoły we Włodarach, nie przyznał się do zarzutu narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Do zdarzenia doszło 30 października br., a wkrótce później mężczyzna został zatrzymany przez policję. Podczas przesłuchania powiedział, że strzelał do ptaków. Przyznał się z kolei do posiadania środków odurzających.

Włodary. 38-latek ostrzelał szkołę. Powiedział, że mierzył do ptaków

Autor: KWP w Opolu/ Materiały prasowe
  • 38-latek ostrzelał szkołę we Włodarach z broni pneumatycznej, narażając dzieci i personel na niebezpieczeństwo.
  • Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty, w tym posiadania środków odurzających i zniszczenia mienia, jednak przyznaje się tylko do jednego z nich.
  • Co odkryto w jego domu i dlaczego twierdzi, że strzelał do ptaków, a nie w budynek szkoły?

Włodary. 38-latek, który ostrzelał szkołę, twierdzi, że mierzył w ptaki

W sumie trzy zarzuty usłyszał 38-latek, który ostrzelał szkołę we Włodarach z broni pneumatycznej. Na wniosek prokuratury podejrzany, który był już wcześniej notowany za przestępstwa w ruchu drogowym i przeciwko mieniu, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. 

Z dotychczasowych ustaleń postępowania wynika, że podejrzany w dniu 30.10.2025 roku w miejscowości położonej w gminie Korfantów działając umyślnie oraz publicznie i z oczywiście błahego powodu okazując rażące lekceważenie porządku prawnego oddawał strzały z pistoletu pneumatycznego na stalowe kulki w kierunku budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, czym naraził na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu znajdujące się w budynku dzieci oraz personel i dokonał przy tym umyślnego zniszczenia 4 szyb w trzech oknach powodując straty w kwocie 8000 zł - informowała prokuratura.

38-latek został zatrzymany kilka godzin po zdarzeniu. W czasie przeszukania jego domu i budynków gospodarczych policjanci znaleźli:

  • pistolet pneumatyczny;
  • wiatrówkę;
  • pistolet hukowy.

Na miejscu ujawniono ponadto środki odurzające w postaci marihuany w ilości łącznej 30,928 gramów brutto, a także konopie inne niż włókniste w ilości 5 roślin, które podejrzany uprawiał. 38-latek przyznał się jednak tylko do jednego z trzech zarzutów.

Mężczyzna nie przyznaje się do winy tłumacząc, że strzałów w stronę szkoły nie oddal w sposób celowy, a strzelał do ptaków. Podejrzany przyznał się jednak do zarzutu posiadania środków odurzających - poinformowało opole.tv.p.pl.

