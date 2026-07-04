3 lipca 2026 roku o godzinie 23.18, w Wydziale Przygotowania Wsadu P-21 Huty Miedzi Głogów II, doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 38-letni pracownik.

Zdarzenie miało miejsce podczas czyszczenia zbiornika na koncentrat miedzi; mimo natychmiastowej akcji ratowniczej nie udało się uratować życia poszkodowanego.

Zarząd KGHM ogłosił dwudniową żałobę we wszystkich oddziałach Spółki, a okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśni specjalna komisja.

Śmiertelny wypadek w Hucie Miedzi Głogów II. Jak doszło do tragedii?

Z oficjalnego komunikatu prasowego wydanego przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wynika, że koszmar rozegrał się po godz. 23 w piątek, kiedy to 38-letni mężczyzna wykonywał swoje obowiązki. Pracownik zajmował się czyszczeniem zbiornika na koncentrat miedzi. Jest to rutynowa, choć wymagająca precyzji i zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa, czynność. Niestety, w pewnym momencie doszło do niewyjaśnionego zdarzenia, które doprowadziło do tragicznego finału. Natychmiast po zgłoszeniu wypadku na miejsce wezwano zakładowe służby ratunkowe oraz zespół pogotowia ratunkowego. Rozpoczęto walkę o życie mężczyzny, jednak mimo wszelkich wysiłków medyków, nie udało się przywrócić mu czynności życiowych. Jak podaje KGHM, okoliczności zdarzenia są obecnie przedmiotem szczegółowego dochodzenia.

Żałoba w KGHM po śmierci pracownika

Decyzja o ogłoszeniu dwudniowej żałoby we wszystkich oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. jest wyrazem solidarności z rodziną zmarłego i hołdem dla tragicznie zmarłego pracownika. Zarząd KGHM wyraził również głębokie współczucie rodzinie, bliskim, przyjaciołom i współpracownikom zmarłego 38-latka, zapewniając o wsparciu.

Jednocześnie, zgodnie z obowiązującymi procedurami, powołana została specjalna komisja, która ma za zadanie dokładnie wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku w hucie. W jej skład wchodzą eksperci z zakresu bezpieczeństwa pracy, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz prokuratury. Ich zadaniem będzie szczegółowa analiza każdego aspektu zdarzenia.

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