Województwa na południu Polski mierzą się z powodzią. Fala kulminacyjna we Wrocławia spodziewana jest we wtorek 17 września. - Wszystkie jazy na odrzańskich stopniach wodnych na naszym odcinku Odry od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Warty maksymalnie przepuszczają nadmiar wód wezbraniowych. Fala kulminacyjna spodziewana jest we Wrocławiu 17 września i będzie się utrzymywać na pewno kilka dni - przekazał Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Noc z soboty na niedzielę będzie bardzo niebezpieczna. Obowiązują ostrzeżenia IMGW oraz alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim od czwartku do niedzieli sumę opadów sięgającą 150 litrów na metr kwadratowy, co może spowodować gwałtowne powodzie. W tych województwach obowiązuje ostrzeżenie przed intensywnymi opadami najwyższego - trzeciego stopnia.