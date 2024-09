Kiedy przestanie padać deszcz? Najnowsze prognozy zapowiadają ulewy i burze. Czerwony alarm przedłużony

Bezwzględny żywioł wciąż atakuje Polaków. Sytuacja w Stroniu Śląskim pokazuje, z jak wielkim zagrożeniem mierzą się nasi rodacy. Zawalony dom, dramat tysięcy ludzi - porównanie do powodzi z 1997 roku nie jest przesadą. Relację na żywo z sytuacji powodziowej w Polsce śledzimy w tym miejscu. W tym wątku sprawdzamy najnowsze prognozy IMGW i zastanawiamy się, kiedy przestanie padać. Niestety, najnowsze prognozy nie uspokajają. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreślają, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Czerwone alarmy (ostrzeżenie trzeciego stopnia IMGW) hydrologiczne obowiązują w województwach:

dolnośląskim

śląskim

małopolskim

opolskim

Komunikaty zostały przedłużone do poniedziałku (16 września), do godziny 11:00! Sprawdziliśmy szczegóły prognozy pogody i wiemy już, że opady deszczu nie odpuszczą.

Powódź 2024: Kiedy przestanie padać deszcz? Prognoza IMGW

Na niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadał ulewne deszcze, momentami o natężeniu nawalnym. Ten scenariusz niestety się potwierdza. Suma opadów w najbardziej zagrożonych regionach wynosi około 15 mm, na Dolnym Śląsku do 25 mm, a w Sudetach do 50 mm. W pozostałych rejonach Polski prognozowana wysokość opadów miejscami około 20 mm, na wschodzie lokalnie w burzach do 35 mm.

W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru początkowo do 120 km/h, potem do 70 km/h. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h - alarmują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ulewnych deszczów ciąg dalszy. Prognoza na noc i poniedziałek

W nocy z niedzieli na poniedziałek, w południowej połowie kraju miejscami wystąpią burze i tam prognozowana suma opadów miejscami do 20 mm, na Dolnym Śląsku do 30 mm, a w Karpatach do 45 mm. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h, a w Sudetach nawet do 80 km/h. Deszcz będzie z nami również na początku tygodnia.

Na zachodzie, południu i miejscami w centrum przelotne opady deszczu, w górach lokalnie możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów na południu około 10 mm, w Sudetach do 15 mm, a w Karpatach do 25 mm. Wiatr w porywach w Sudetach do 80 km/h, w Tatrach do 70 km/h. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h - alarmuje IMGW.

Z mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że wtorek może być pierwszym od dawien dawna dniem bez konkretnych opadów deszczu. Przelotnie popada jedynie w górach. Miejmy nadzieję, że ten scenariusz się spełni. Prognozy i relacje związane z powodzią będziemy aktualizować w naszym serwisie.

Remiza OSP Nowy Świętów całkowicie zalana. Strażacy ratują miejscową ludność. fot. 112Polkowice pic.twitter.com/M8njtDojgh— Remiza.pl (@remizacompl) September 15, 2024