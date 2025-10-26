W Jeleniej Górze doszło do wypadku, gdzie młoda kobieta spadła autem z wiaduktu.

18-letnia kierująca oplem była trzeźwa, a przyczyną zdarzenia było prawdopodobnie niedostosowanie prędkości do warunków drogowych.

Na szczęście kobiecie nic się nie stało, co skłoniło policję do ważnego apelu.

Dowiedz się, jakie zasady bezpieczeństwa na drodze przypomina policja, aby uniknąć podobnych zdarzeń!

Jelenia Góra. 18-latka kierująca oplem spadła z wiaduktu

18-latka, która spadła autem z wiaduktu w Jeleniej Górze, była trzeźwa - poinformowała tamtejsza policja. Według ustaleń mundurowych przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, wskutek czego kierująca oplem straciła panowanie nad autem.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 26 października, przed godz. 6 na ul. 1 Maja-Drzymały. W czasie gdy samochód spadł z wiaduktu, przez tory nie przejeżdżał żaden pociąg.

- Na szczęście młodej kobiecie nic się nie stało – podróżowała sama - przekazała KMP w Jeleniej Górze.

Przy okazji wypadku mundurowi apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.

- Jesień to wyjątkowo trudny okres dla kierowców 🍂. Deszcz, mgła i mokra nawierzchnia znacząco wydłużają drogę hamowania i ograniczają przyczepność pojazdu. Wczesne godziny poranne to dodatkowo czas, gdy drogi są śliskie i ciemne, a kierowcy – często jeszcze zmęczeni – reagują wolniej.

Zwolnij!

Zachowaj bezpieczny odstęp!

Dostosuj prędkość do warunków pogodowych i widoczności!

Pamiętajmy, że kilka minut różnicy w czasie podróży może uratować zdrowie lub życie – nasze i innych uczestników ruchu. 🚦❤️Dbajmy o bezpieczeństwo – swoje i innych - czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.