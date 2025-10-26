- W Jeleniej Górze doszło do wypadku, gdzie młoda kobieta spadła autem z wiaduktu.
- 18-letnia kierująca oplem była trzeźwa, a przyczyną zdarzenia było prawdopodobnie niedostosowanie prędkości do warunków drogowych.
- Na szczęście kobiecie nic się nie stało, co skłoniło policję do ważnego apelu.
- Dowiedz się, jakie zasady bezpieczeństwa na drodze przypomina policja, aby uniknąć podobnych zdarzeń!
Jelenia Góra. 18-latka kierująca oplem spadła z wiaduktu
18-latka, która spadła autem z wiaduktu w Jeleniej Górze, była trzeźwa - poinformowała tamtejsza policja. Według ustaleń mundurowych przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, wskutek czego kierująca oplem straciła panowanie nad autem.
Do zdarzenia doszło w niedzielę, 26 października, przed godz. 6 na ul. 1 Maja-Drzymały. W czasie gdy samochód spadł z wiaduktu, przez tory nie przejeżdżał żaden pociąg.
- Na szczęście młodej kobiecie nic się nie stało – podróżowała sama - przekazała KMP w Jeleniej Górze.
Przy okazji wypadku mundurowi apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.
- Jesień to wyjątkowo trudny okres dla kierowców 🍂. Deszcz, mgła i mokra nawierzchnia znacząco wydłużają drogę hamowania i ograniczają przyczepność pojazdu. Wczesne godziny poranne to dodatkowo czas, gdy drogi są śliskie i ciemne, a kierowcy – często jeszcze zmęczeni – reagują wolniej.
- Zwolnij!
- Zachowaj bezpieczny odstęp!
- Dostosuj prędkość do warunków pogodowych i widoczności!
Pamiętajmy, że kilka minut różnicy w czasie podróży może uratować zdrowie lub życie – nasze i innych uczestników ruchu. 🚦❤️Dbajmy o bezpieczeństwo – swoje i innych - czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.