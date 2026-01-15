Kilkukrotnie dźgnęła staruszkę nożem, jak gdyby nigdy nic przechadzała się ulicą. To 15-latka z Wrocławia

Michał Michalak
2026-01-15 9:46

W czwartek, 15 stycznia, policja we Wrocławiu ma przekazać więcej informacji o 15-latce, który zaatakowała nożem starszą kobietę. Dziewczyna została zatrzymana w środę, po tym jak mundurowi opublikowali nagranie z kamery monitoringu, gdy domniemana sprawczyni zdarzenia idzie jedną z ulic miasta. Nie wiadomo jeszcze, czy podejrzana o atak na 77-latkę została już przesłuchana.

  • 15-latka z Wrocławia jest podejrzana o atak nożem na 77-letnią kobietę, która trafiła do szpitala.
  • Dziewczyna została zatrzymana po publikacji nagrania z monitoringu przez policję, jednak motywy jej działania pozostają nieznane.
  • Co doprowadziło do tak brutalnego zdarzenia i jakie będą dalsze kroki w tej sprawie?

Wrocław. 15-latka podejrzana o kilkukrotne dźgnięcie nożem 77-letniej kobiety

Policja, prokuratura i sąd rodzinny we Wrocławiu zajmują się sprawą 15-latki, która jest podejrzana o kilkukrotne dźgnięcie nożem 77-latki. Do ataku na seniorkę doszło w piątek, 9 stycznia, na ul. Sztabowej, a poszkodowana trafiła z obrażeniami do szpitala - nie wiadomo, w jakim jest stanie.

Domniemaną sprawczynię zbrodni zatrzymano dopiero w środę, 14 stycznia, niedługo po tym jak policja opublikowała nagranie dokumentujące, jak idzie jedną z ulic.

- Nie wiemy jeszcze, czy 15-latka została już przesłuchana. W tej sprawie trwają czynności, a z uwagi na duże zainteresowanie mediów prawdopodobnie poinformujemy o wszystkim w formie briefingu - przekazał w rozmowie z "Super Expressem" kom. Wojciech Jabłoński, rzecznik Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Jak dodaje policjant, nieznany jest jeszcze kierunek śledztwa, które ma zostać wszczęte w związku ze zdarzeniem. Więcej wieści na temat brutalnego ataku organy ścigania z Wrocławia podadzą do przestrzeni publicznej jeszcze w czwartek, 15 stycznia.

