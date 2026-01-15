Wypadek w Pełczycach na DW 396: tafla lodu z tira rozbiła przednią szybę w BMW, raniąc dwie osoby, tj. 49-letniego mężczyznę i jego 48-letnią pasażerkę.

Policja poszukuje kierowcy ciężarówki, który mógł nie zauważyć zdarzenia.

Zimowe zagrożenia na drodze: policja w Oławie informuje, jak unikać podobnych wypadków.

Pełczyce. Tafla lodu rozbiła szybę w BMW. Dwie osoby ranne

Karetka pogotowia zabrała do szpitala 49-letniego kierowcę BMW i 48-letnią pasażerką, po tym przednią szybę w ich aucie rozbiła tafla lodu. Obydwoje nie odnieśli obrażeń zagrażających życiu, ale wypadek w Pełczycach na drodze wojewódzkiej nr 396, do którego doszło we wtorek, 13 stycznia, ok. godz. 14.50, sprawił, że zajęła się nim również policja.

Interweniujący na miejscu zdarzenia mundurowi ustalili, że zbita warstwa śniegu oderwała się od dachu naczepy tira, którego poszkodowani mijali na łuku drogi, po czym spadła na ich BMW i "z dużą siłą" przebiła szybę. Kierujący samochodem ciężarowym pojechał dalej, nie zatrzymują się, ale nie jest pewne, czy w ogóle widział wypadek, czy nie - niezależnie od powyższego szuka go teraz policja.

- Zimą śnieg i lód zalegające na dachach pojazdów – zarówno osobowych, jak i ciężarowych – stanowią realne zagrożenie. Przed każdą podróżą dokładnie usuńmy śnieg i lód z dachu oraz naczep. Zachowujmy bezpieczny odstęp, szczególnie jadąc za pojazdami ciężarowymi. Jedna sekunda może zdecydować o czyimś życiu. Nie lekceważmy zimowych zagrożeń - bezpieczeństwo zaczyna się od odpowiedzialności kierowcy - apeluje asp. szt. Wioletta Polerowicz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Oławie.