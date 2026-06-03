Kiedy politycy publikują oświadczenia majątkowe, opinia publiczna zwykle szuka dwóch rzeczy: milionów ukrytych w akcjach albo kolekcji luksusowych samochodów. W przypadku Klaudii Jachiry trudno mówić o którymkolwiek z tych scenariuszy.

Z najnowszego oświadczenia majątkowego posłanki Koalicji Obywatelskiej, opublikowanego na stronie Sejmu wynika, że zgromadziła 40 tys. zł oszczędności, a dodatkowo posiada środki w walutach obcych: 1800 euro, 1400 dolarów, 180 funtów oraz 94 korony duńskie. Papierów wartościowych nie posiada.

Dwa mieszkania i nieruchomość za niemal milion

Znacznie ciekawiej prezentuje się część dotycząca nieruchomości. Posłanka Jachira jest właścicielką mieszkania o powierzchni 34,5 mkw., którego wartość oszacowano na 475 tys. zł. Lokal przeszedł remont w 2025 roku.

To jednak niejedyna nieruchomość w majątku parlamentarzystki. W oświadczeniu znalazło się również mieszkanie o powierzchni 56,24 mkw. warte 675 tys. zł oraz kolejna nieruchomość wyceniona na 925 tys. zł. Jak zaznaczono w dokumencie, zakup został sfinansowany ze środków uzyskanych ze sprzedaży odziedziczonej wcześniej nieruchomości.

Łączna wartość nieruchomości przekracza więc 2 mln zł.

Poselskie wynagrodzenie i dochód z najmu

W 2025 roku głównym źródłem dochodów Jachiry było uposażenie poselskie, które wyniosło 158,1 tys. zł. Do tego doszła dieta parlamentarna – zarówno część opodatkowana (11,5 tys. zł), jak i nieopodatkowana (36 tys. zł).

Posłanka wykazała również 24,2 tys. zł przychodu z wynajmu mieszkania, 2,4 tys. zł z umowy zlecenia oraz 1,6 tys. zł związane ze zwiększonym limitem na służbowe podróże zagraniczne.

W rubryce dotyczącej majątku ruchomego znalazł się tylko jeden pojazd – Renault Clio II Storia z 2008 roku.

To pozycja, która może rozczarować tych, którzy spodziewali się parlamentarnej floty godnej katalogu samochodów premium. W świecie politycznych oświadczeń majątkowych, gdzie czasem pojawiają się luksusowe SUV-y czy sportowe auta, osiemnastoletnie Clio wygląda wręcz ascetycznie.

Klaudia Jachira rzuca pieniędzmi w Sejmie:

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Bez kredytów i pożyczek

Jeszcze bardziej lakoniczna jest ostatnia część dokumentu. W rubryce dotyczącej zobowiązań finansowych Jachira wpisała po prostu: „brak”.

Brak kredytu hipotecznego, brak pożyczek i brak innych zobowiązań przekraczających 10 tys. zł. W czasach wysokich rat i rosnących kosztów życia to jedna z tych informacji, które dla wielu Polaków mogą brzmieć bardziej egzotycznie niż konto w dolarach.