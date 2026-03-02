Kleszcze już atakują! Całe skupiska pajęczaków po spacerach z psami

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-03-02 21:24

Choć zima była mroźna i śnieżna, kleszcze wróciły szybciej, niż wielu się spodziewało. Spacerowicze i właściciele psów alarmują, że już pod koniec lutego natrafiali na całe skupiska tych groźnych pajęczaków. Eksperci ostrzegają: zagrożenie trwa niemal przez cały rok.

Kleszcze już atakują! Całe skupiska pajęczaków po spacerach z psami

i

Autor: Robert Polkowski/Facebook/ Pexels.com
Super Express Google News

Jak informuje „Fakt”, wraz z nadejściem pierwszych cieplejszych dni kleszcze ponownie dały o sobie znać w lasach, parkach i zaroślach. Mimo że tegoroczna zima była chłodna, liczba pajęczaków wcale się nie zmniejszyła, a ich aktywność już teraz stanowi realne zagrożenie – zwłaszcza dla psów.

Zobacz: W tych zakamarkach w domu ukrywają się kleszcze. Nawet nie wiesz o ich obecności

Kleszcze są jednymi z najmniej lubianych przedstawicieli polskiej fauny. Choć niewielkie, mogą przenosić groźne choroby zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Ich ukąszenie jest bezbolesne, przez co często pozostaje niezauważone, a konsekwencje zdrowotne mogą pojawić się dopiero po czasie.

Jak tłumaczy prof. Joanna Mąkol z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w rozmowie z "Faktem", nawet surowe warunki zimowe nie mają większego wpływu na liczebność kleszczy, komarów czy innych pajęczaków. Zima może jedynie opóźnić ich wiosenną aktywność, ale nie eliminuje zagrożenia.

O skali problemu świadczy zdjęcie opublikowane w sobotę, 28 lutego, przez właściciela psa z okolic Siechnic na Dolnym Śląsku.Kumulacja po dzisiejszym spacerze na wałach w Siechnicach. Pomimo założonej obroży przeciw” – napisał, pokazując fotografię, na której widać co najmniej 35 kleszczy zdjętych z jednego czworonoga.

Eksperci przypominają, że nawet stosowanie środków odstraszających nie daje stuprocentowej ochrony. Dlatego po każdym spacerze w terenach zielonych warto dokładnie obejrzeć psa – i siebie – bo kleszcze, jak widać, nie mają już zimowej przerwy.

Sezon na kleszcze.Jak bezpieczne wyjąć kleszcza?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KLESZCZE