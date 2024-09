Radni podjęli pilną decyzję. Powiat dostanie 100 tys. zł na usuwanie skutków powodzi

Na czwartkowej sesji (19 września) radni powiatu bielskiego jednomyślnie postanowili przeznaczyć fundusze na pomoc Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, które ucierpiało w wyniku intensywnych opadów deszczu. Starosta bielski, Andrzej Płonka, podkreślił dramatyczną sytuację w Kłodzku, porównując zniszczenia do krajobrazu po wojnie. − Łzy same cisną się do oczu, gdy się na to patrzy – dodał.

Zalane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wymaga kompleksowego remontu, a woda, która wdarła się do budynku, spowodowała zniszczenia w piwnicy, gdzie znajdowała się kotłownia. Na parterze poziom wody osiągnął nawet 1,5 m. Magdalena Fritz, rzecznika starostwa w Bielsku-Białej, poinformowała, że część funduszy zostanie przeznaczona na zakup nowego pieca centralnego ogrzewania.

Mimo że powiat bielski również ucierpiał wskutek powodzi, decyzja o wsparciu Kłodzka pokazuje, że solidarność i pomoc są na pierwszym miejscu. W regionie bielskim również zalane zostały znaczące obszary, głównie w Czechowicach-Dziedzicach i Dankowicach.

