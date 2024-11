Jacek Sutryk wrócił do pracy. Spędził w prokuraturze 17 godzin. „Nie ma powodu do dymisji”

Młoda kobieta dachowała. Kierowcy nie chcieli jej pomóc

W sobotę (16 listopada) na drodze krajowej 94, w kierunku miejscowości Krzywa, doszło do poważnego wypadku. Młoda kobieta prawdopodobnie nie dostosowała prędkości do warunków na drodze i dachowała. Na szczęście udało jej się o własnych siłach wydostać z pojazdu.

Poszkodowana trafiła do szpitala w Legnicy, po tym jak ratownicy z Chojnowa udzielili jej pomocy. Zespół Ratowniczego Medycznego w Chojnowie zwrócił uwagę na fakt, że nikt nie zatrzymał się, aby pomóc poszkodowanej kobiecie, która prosiła o wsparcie. W wypadku straciła telefon. Kolejni kierowcy nic sobie z tego nie robili i przejeżdżali obok.

- Najbardziej bulwersujące jest to, że jedna z przejeżdżających kobiet zatrzymała się, ale odmówiła pomocy, tłumacząc się… pośpiechem do pracy. Nie zadzwoniła nawet po służby ratunkowe. Czy naprawdę aż tak spieszymy się przez życie, że nie mamy czasu, by ratować czyjeś? - czytamy we wpisie ratowników w mediach społecznościowych.

ZRM w Chojnowie przypomniał, że jeśli jesteśmy świadkami wypadku, powinniśmy udzielić pomocy, a przynajmniej wezwać służby ratunkowe.